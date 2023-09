#Roma, stanotte intervento #vigilidelfuoco in autostrada #A1, km 532 in dir. Firenze, per un incidente tra un pullman e un mezzo pesante: deceduti 2 uomini, 10 le persone soccorse dai #vigilidelfuoco e affidate ai sanitari per il trasporto in ospedale [#15settembre 8:30] pic.twitter.com/3xC48jg7hS