Ο Έλληνας «νονός» της νύχτας που κυρίευσε τη Φλόριντα για να τον αποδεχθεί ο πατέρας του

Για ένα παιδί που μεγάλωσε στη λάθος πλευρά της γειτονιάς στο Τάρπον Σπρινγκς της Φλόριντα η χλιδή, τα χρήματα και το lifestyle των φαινομενικά επιτυχημένων επιχειρηματιών ήταν ένα «άπιαστο» όνειρο. Ένα όνειρο που αν οι συνθήκες και οι επιλογές το επέτρεπαν μπορούσε να γίνει πραγματικότητα καθώς η βιτρίνα των ακριβών αυτοκινήτων και των χρυσαφικών δεν ήταν τίποτε περισσότερο από το προκάλυμμα για τις βραδινές δουλειές τους.

Όπως συμβαίνει με τον κόσμο της νύχτας παγκοσμίως οι συμμετέχοντες βγάζουν τα προς το ζην από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες αλλά η εμφάνιση των διαμαντένιων ρολογιών και των μαζεράτι υποδείκνυε τη «μεγάλη ζωή». Κρύβοντας φυσικά κάτω από το χαλί τη σκληρή βία που πολλές φορές χρησιμοποιούσαν για να γίνουν «βασιλιάδες»

Το Τάρπον Σπρινγκς είχε μία ζωή τη μέρα και μία διαφορετική τη νύχτα. Στο φως του ήλιου επιτυχημένοι επιχειρηματίες, όπως ο Έλληνας Λούκας «Λούκι» Πάππας, έκαναν τις δουλειές τους, για παράδειγμα, στην αγορά ακινήτων. Τα βράδια ωστόσο η οικογένεια του Λούκι Πάππας «κυβερνούσε» όλη την παραθαλάσσια πόλη, λαδώνοντας γερουσιαστές, δικαστές και κρατικούς λειτουργούς.

Τα περισσότερα τα αποκαλύπτει ο φερόμενος βιολογικός γιος του Λούκι, Κέβιν Κάνιγχαμ. Ή όπως μετέτρεψε το όνομά του αργότερα, Κέβιν Λούκας Πάππας έγραψε ένα βιβλίο 270 σελίδων το οποίο ήταν γεμάτο από ναρκωτικά, όργια, χρήματα, προδοσίες και την αγωνιώδη προσπάθεια ενός παιδιού να τον αποδεχθεί ο πατέρας του.

Η αποκάλυψη που οδήγησε έναν νέο να κυνηγήσει την «αναγέννηση»

Ο νεαρός Κέβιν Κάνιγχαμ ζούσε μία σχετικά ήρεμη ζωή προσπαθώντας να βγάλει ένα εφηβικό χαρτζιλίκι στο εστιατόριο που δούλευε η μητέρα του και ήταν ιδιοκτησίας του Λούκι Πάππας.

Σε ηλικία 17 ετών και λίγο πριν πεθάνει ο άνδρας που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε γνωρίσει ως πατέρα, τον Τζιμ Κάνιγχαμ, έμαθε ότι ο βιολογικός του πατέρας ήταν ο νονός του Τάρπον Σπρινγκς, Λούκι.

Ο Κέβιν χρειάστηκε περίπου 270 σελίδες στο βιβλίο του «Godfather of Night: A Greek Mafia Father, a Drug Runner Son, and an Unexpected Shot at Redemption» για να προκαλέσει (τουλάχιστον) ένα ισχυρό πλήγμα στην οικογένεια Πάππα.

Σύμφωνα με τα γραφόμενά του ήταν καρπός του απαγορευμένου έρωτα της μητέρας του και του «Έλληνα αυτοκράτορα» στη Φλόριντα Λούκι Πάππα. Ένας καρπός που η οικογένεια Πάππα ουδέποτε αποδέχτηκε. Κάτι που όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ήταν και ο λόγος που τον έκανε να γίνει ένας από τους πλέον διαβόητους διακινητές κοκαΐνης στις ΗΠΑ. Η αποδοχή από τον πατέρα του ήταν για αυτόν σκοπός της ζωής του.

Το καλό πρόσωπο στην κοινωνία και η άνοδος στις τάξεις του υποκόσμου

Το καλά κρυμμένο μυστικό του Λούκι για τον Κέβιν αποκαλύφθηκε, σύμφωνα πάντα με τον τελευταίο, όταν ο μέχρι τότε γνωστός πατέρας του τον ενημέρωσε για τις πραγματικές του ρίζες.

Από εκείνο το σημείο και μετά (ήταν πίσω στο 1981) οι προσπάθειες του Κέβιν να «ξαναγεννηθεί» ως Πάππας ήταν αγωνιώδεις. Άλλαξε άμεσα το επίθετό του σε Πάππας και επί χρόνια πάσχιζε να γίνει αποδεκτός από την οικογένεια του πατέρα του. Επί ματαίω ωστόσο.

Τόσο εκείνος όσο και η οικογένεια αποποιούταν κάθε σχέση μαζί του. Και αυτό έχει μία εξήγηση καθώς ο Λούκι Πάππας ήταν ο βασιλιάς σε μία πόλη όπου θεωρούταν αξιοσέβαστος επιχειρηματίας και σε ένα βαθμό ευεργέτης καθώς είχε βοηθήσει αρκετούς πολίτες που βρίσκονταν σε ανάγκη.

Όπως αναφέρει ο Κέβιν όμως ή τακτική της άρνησης είχε μία λογική από πίσω. Οι επιχειρήσεις του Πάππας ήταν η τέλεια βιτρίνα και η σκάλα για την είσοδο στον υπόκοσμο της περιοχής. Έναν υπόκοσμο τον οποίο η ελληνική μαφία ήλεγχε ολοκληρωτικά.

Σύμφωνα πάντα μετα γραφόμενα ο Λούκι είχε στο payroll του την Αστυνομία και ντόπιους πολιτικούς ακόμα και άτομα από την τοπική ορθόδοξη εκκλησία. Το σχέδιο του νεαρού Κέβιν δεν άργησε να μπει σε εφαρμογή. Πριν καν κλείσει τα 20 του αποφάσισε να γίνει ισχυρός άνδρας της νύχτας και μεγάλος παράγοντας του υποκόσμου ώστε να αναγκάσει τον πατέρα του να τον σεβαστεί και να τον αποδεχτεί.

Είτε ως παιδί του είτε ως συνοδοιπόρο του στις παρανομίες. Δεν έγινε τίποτα από τα δύο. Η βουτιά του Κέβιν στον κόσμο των δραστηριοτήτων της μαφίας ωστόσο θα ήταν πολύ βαθιά και αποτελεσματική.

Προμηθευτής του star system στα 20 του

Η μετάλλαξη του παιδιού Κέβιν σε «θηρίο» Κέβιν ήταν πολύ γρήγορη. Τα μαλλιά του ήταν εξαιρετικά μακριά, η σωματική του διάπλαση ήταν πολύ μεγάλη ενώ είχε τρεις μεγάλες αγάπες: Τις αυξητικές ορμόνες, τις γυναίκες και τα γρήγορα αυτοκίνητα.

Μόλις 3 χρόνια του πήρε, από τη μέρα που αποφάσισε να βουτήξει στο ναρκεμπόριο, να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους λαθρεμπόρους κοκαΐνης στις ΗΠΑ.

Τα έσοδά του ήταν πολύ μεγάλα. Ήδη από τα 20 του θεωρούνταν ένας από τους πιο επιτυχημένους μεγαλέμπορους με την πελατεία του να έχει μέσα πολύ βαριά χαρτιά του star system και της κοινωνικοπολιτικής ζωής.

Όπως περιγράφει μέχρι τα 24 του δημιούργησε την «Συμμορία των 5» και η οποία ήταν το άρμα του για να κάνει δουλειές με τα κολομβιανά καρτέλ. Τα μέλη της συμμορίας είχαν ένα σήμα κατατεθέν. Το μενταγιόν που στη μπροστινή πλευρά το πορτρέτο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στην πίσω έναν Σπαρτιάτη πολεμιστή.

Οι ιστορίες που περιγράφει στο βιβλίο του περιλαμβάνει πάρτυ οργίων με «κουνελάκια» και διάσημα μοντέλα και λευκές σκόνες σε άφθονη ποσότητα. Ακόμα περιγράφει με λεπτομέρειες την καθημερινότητα ως ναρκέμπορου. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι είχε φτάσει στο σημείο να έχει στην ιδιοκτησία του ολόκληρα κτίρια μόνο και μόνο για να αποθηκεύει τις τεράστιες ποσότητες κοκαΐνης που έφερνε από την Κολομβία.

Όταν όμως σε τόσο μικρή ηλικία διαχειρίζεσαι τέτοιου βεληνεκούς προϊόν είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα πέσεις στη φάκα. Οι αρχές τον συνέλαβαν στην Ατλάντα μεταξύ άλλων για κατοχή και εμπόριο 107 κιλών κοκαΐνης, οπλοκατοχή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η απόφαση των δικαστών ήταν καταπέλτης: Ισόβια. Το FBI όμως του έκανε μία πρόταση η οποία θα του επέτρεπε να μην πεθάνει μέσα στη φυλακή. Και εκείνος την δέχτηκε.

Η παραλίγο προδοσία και η φερόμενη πολυπόθητη παραδοχή

Η ποινή του από ισόβια μειώθηκε τελικά στα 14 χρόνια όταν ο ίδιος συμφώνησε να συνεργαστεί με το με το FΒΙ για την πάταξη των εγκλημάτων της μαφίας. Αρχικά είχε ως αποστολή να βοηθήσει τους Ομοσπονδιακούς να ξεσκεπάσουν τις παράνομες δραστηριότητες του Λούκι Πάππας και της οικογένειας γενικότερα.

Ο Κέβιν περιγράφει στο βιβλίο του ότι τον Αύγουστο του 1991 οι δύο άντρες συναντήθηκαν ως ίσοι στο Τάρπον Σπρινγκς για να δώσουν τα χέρια για μια συμφωνία σχετική με το εμπόριο κοκαΐνης. Ο Κέβιν ήταν καλωδιωμένος και το μόνο που χρειαζόταν ήταν να κάνει τον Λούκι να κλείσει την συμφωνία ώστε να τον μπαγλαρώσει το FBI.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο Κέβιν Πάππας προσπάθησε για μία τελευταία φορά να ακούσει από Λούκι ότι ήταν γιος του. Και τότε άκουσε τον μαφιόζο του Τάρπον Σπρινγκς να του ψελλίζει «Φυσικά και είμαι ο πατέρας σου…».

Όπως αναφέρει στην αυτοβιογραφία του αυτή η παραδοχή τον λύγισε και δεν προχώρησε στο σχέδιο προδοσίας του πατέρα του. Η απόφαση αυτή του κόστισε αρκετά χρόνια στη «στενή» μιας και αποφυλακίστηκε κάπου στο 2000.

Για τον ίδιο τον Κέβιν Πάππας το βιβλίο ήταν η προσωπική του κάθαρση από όσα είχε κάνει και όσα κουβαλούσε. Και να ακουστεί και η δική του εκδοχή. Όπως ανέφερε δεν είχε σκοπό να διεκδικήσει κάτι από την περιουσία του πατέρα του.

Η τοπική κοινωνία ωστόσο, όπως και η οικογένεια των Πάππας, αντιμετώπισαν τα γραφόμενα σαν λιβελλογραφήματα και συκοφαντίες.

Για εκείνον ωστόσο τα όσα γράφει παρουσιάζουν την ανάγκη του για αποδοχή και το γεγονός ότι έγινε ίδιος με τον Λούκι έδειξε, στα μάτια του, ότι ήταν αντάξιός του.