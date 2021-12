Η Hilton δημοσίευσε την τελευταία της έκθεση παγκόσμιων τάσεων πριν λίγες ημέρες, αποκαλύπτοντας βασικές πληροφορίες για το πώς η πανδημία άλλαξε τους ανθρώπους και τι αναζητούν όταν ταξιδεύουν. Σύμφωνα με το travelpulse.com, το «The 2022 Traveler: Emerging Trends and the Redefined Traveler, a Report from Hilton» ρίχνει φως σε μερικές από τις κορυφαίες τάσεις που θα διαμορφώσουν την εμπειρία των επισκεπτών στα ξενοδοχεία για το 2022 και μετά.

Eυκολία και ανέπαφη εξυπηρέτηση

Οι ταξιδιώτες εκτιμούν την ευκολία όπως ποτέ άλλοτε, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα ταξίδια με διάφορους τρόπους. Όπως για παράδειγμα οι ανέπαφες εμπειρίες, είτε πρόκειται για ταυτοποίηση χωρίς επαφή στο αεροδρόμιο, μενού κωδικών QR σε εστιατόρια ή επιλογές ανέπαφων check-in όπως το ψηφιακό κλειδί της Hilton που επιτρέπει στους επισκέπτες να ξεκλειδώσουν την πόρτα τους και να μοιραστούν το κλειδί τους με τους ταξιδιωτικούς συντρόφους τους από το smartphone τους.

Ελευθερία εργασίας εξ αποστάσεως

Η τάση «workcation» είναι πιθανό να συνεχιστεί και το 2022, καθώς οι ταξιδιώτες προσπαθούν να συνδυάσουν επαγγελματικά και ψυχαγωγικά ταξίδια, να κάνουν κράτηση για παρατεταμένη διαμονή και να επωφεληθούν από προγράμματα όπως το WorkSpaces by Hilton που επιτρέπουν στους επισκέπτες να έχουν πρόσβαση σε έναν άνετο ιδιωτικό χώρο εργασίας και άλλες ανέσεις με μια τιμή που να ανταποκρίνεται στις παροχές του ξενοδοχείου και τις ανάγκες του ταξιδιώτη.

Ενδιαφέρον για βιώσιμα ταξίδια

Οι ταξιδιώτες θα μετακινηθούν με μεγαλύτερη εστίαση στη βιωσιμότητα το 2022, με την Accenture να αναφέρει ότι ένα τεράστιο 86% των ανθρώπων θέλουν να ταξιδεύουν πιο βιώσιμα. Επιπλέον, η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων στην Έκθεση Global Travel Trends της American Express δήλωσαν ότι είναι παθιασμένοι με τα ταξίδια σε προορισμούς που μπορούν να βοηθήσουν στην ώθηση της τουριστικής βιομηχανίας και της οικονομίας τους και στοχεύουν να είναι πιο συνειδητοποιημένοι όταν πρόκειται για την υποστήριξη μικρών και τοπικών επιχειρήσεων όταν ταξιδεύουν.

Αναζήτηση γαστρονομικών εμπειριών

Οι γαστρονομικές εμπειρίες και τα ταξίδια αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη ζήτηση από ποτέ, αναφέρει το travelpulse.com, καθώς η πανδημία ώθησε σε αύξηση των εικονικών εμπειριών γευσιγνωσίας και μαθημάτων μαγειρικής, ενώ είδε ακόμη και τα ξενοδοχεία να δημοσιεύουν συνταγές για αγαπημένα επώνυμα είδη, όπως το διάσημο Doubletree Cookie της Hilton που κράτησε τους ταξιδιώτες εμπνευσμένους παρά τους περιορισμούς τους.

Ολιστική προσέγγιση στην ευεξία

Η πανδημία έκανε πολλούς ανθρώπους να επενδύουν σε εξοπλισμό γυμναστικής στο σπίτι και να αναπτύσσουν ρουτίνες προπόνησης που θα θέλουν να διατηρήσουν όταν ταξιδεύουν, πράγμα που σημαίνει ότι τα ξενοδοχεία θα πρέπει να παρέχουν το ίδιο επίπεδο εμπειρίας που έχουν συνηθίσει οι επισκέπτες στο σπίτι. Ωστόσο, το κίνημα ευεξίας έχει επεκταθεί πέρα από την άσκηση και τα ξενοδοχεία προσαρμόζονται λανσάροντας διάσημα lifestyle brands που αγκαλιάζουν την ολιστική ευεξία.

Νέα αντίληψη της πολυτέλειας

Οι άνθρωποι δεν έχουν σταματήσει να αναζητούν εμπειρίες πολυτέλειας όταν πρόκειται για ταξίδια, αλλά ο ορισμός τους μπορεί να έχει αλλάξει εν μέσω της πανδημίας, με το 82% των ταξιδιωτών να αντιλαμβάνονται τις εξατομικευμένες εμπειρίες ως την πιο επιθυμητή πολυτέλεια, σύμφωνα με την Global Travel Trends Report της American Express. Τα αυξημένα πρότυπα καθαριότητας (81%) και η προστασία της ιδιωτικής ζωής (79%) αποτελούν, επίσης, κορυφαίες προτεραιότητες για τους ταξιδιώτες πολυτελείας, οι οποίοι δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον για άνετες, προσιτές και χαλαρές ατμόσφαιρες όταν πρόκειται για ταξίδια και φαγητό.

Επαναξιολόγηση των αφοσίωσης

«Καθώς κοιτάζουμε προς το μέλλον, τα προγράμματα αφοσίωσης δίνουν την ευκαιρία να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί σχετικά με τη δημιουργία σύνδεσης και συνάφειας για να εμβαθύνουν τις σχέσεις με τους πελάτες τους», δήλωσε η Jenn Chick, Αντιπρόεδρος της Hilton και Global Head of Hilton Honors and Customer Engagement. Η έρευνα δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά που κάνουν τους πελάτες να επιστρέφουν αλλάζουν με τους ταξιδιώτες να επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως η αντιληπτή αξία και η ποιότητα των προϊόντων και η καινοτομία, μεταξύ άλλων.

Ταξιδιώτες που αναζητούν μεγάλα ταξίδια και νέους προορισμούς

Οι άνθρωποι, πια, στον απόηχο της πανδημίας φαίνονται πιο πρόθυμοι να ταξιδέψουν σε νέους προορισμούς. Σύμφωνα με τη μελέτη του Hilton, σχεδόν το 80% των Αμερικανών σχεδιάζει να κάνει ένα ταξίδι από τη λίστα επιθυμιών τους επόμενους μήνες και σχεδόν το 60% σχεδιάζει να επιστρέψει στο ταξίδι με μια λίστα με προορισμούς που δεν θα σκεφτόταν ποτέ πριν από την Covid-19. Περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες (49%) δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν την πανδημία ως ευκαιρία για να εξοικονομήσουν χρήματα για τις διακοπές των ονείρων τους, ενώ το 55% δήλωσε ότι σχεδιάζει να ξοδέψει περισσότερα χρήματα στο επόμενο ταξίδι του από ό,τι συνήθως, καθώς, πια, δεν ταξιδεύουν συχνά.