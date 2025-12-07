Έχοντας ως αντίπαλο δέος τις Πρέσπες, η λίμνη Ζάζαρη, που απέχει 45 χιλιόμετρα μακριά, έχει τα δικά της ατού και λόγους για να την επισκεφτεί κανείς. Μικρότερη, γραφική και πιο ήρεμη από τις Πρέσπες, προσφέρει στους επισκέπτες δραστηριότητες όπως κανό-καγιάκ, ιππασία και πεζοπορία γύρω από τις όχθες της, σε ένα σκηνικό που μοιάζει κινηματογραφικό.

Η Ζάζαρη συναντάται λίγα χιλιόμετρα νότια του χωριού Αετού, σε υψόμετρο 602 μέτρων και καταλαμβάνει μία έκταση 2.000 στρεμμάτων. Η περίμετρός της αγγίζει τα 6 χλμ., ενώ το μέσο βάθος τα 4,6 μέτρα και το μέγιστο τα 6,5 μέτρα. Τροφοδοτείται από έναν χείμαρρο του ποταμού Σκλήθρου, καθώς και από κάποιες πηγές γλυκού νερού στον πυθμένα της, τροφοδοτώντας με τη σειρά της τη γειτονική λίμνη Χειμαδίτιδα.

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους στη Βόρεια Ελλάδα, όπου έχουν καταγραφεί 141 είδη πτηνών, ανάμεσά τους και κάποια σπάνια αρπακτικά όπως ο χρυσαετός, ο θαλασσαετός και η αετογερακίνα, καθώς και διάφορα αμφίβια, πολλά ερπετά και ψάρια του γλυκού νερού. Λέγεται επίσης ότι είναι η μοναδική λίμνη στην Ευρώπη με συγκεκριμένα είδη υδρόβιας πανίδας.

Γύρω της απλώνεται ένα υπέροχο και πολύχρωμο μωσαϊκό δασών, λιβαδιών και αγροτικών εκτάσεων, που συμπληρώνουν με τον καλύτερο τρόπο το υπέροχο φυσικό σκηνικό που αντικρίζει κανείς μόλις βρεθεί εδώ.

