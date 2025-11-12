Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί δεν είναι πια απλώς μέρη απ’ όπου περνάμε για να πάρουμε το τρένο. Σε πολλές πόλεις του κόσμου, έχουν μετατραπεί σε πραγματικά έργα τέχνης που συνδυάζουν αρχιτεκτονική, τεχνολογία και πολιτισμό.

Το βραβείο Prix Versailles 2025 παρουσίασε τους πιο όμορφους σταθμούς της χρονιάς, από το Παρίσι και το Σίδνεϊ μέχρι την Κίνα και τη Σαουδική Αραβία -αποδεικνύοντας ότι το ταξίδι μπορεί να ξεκινά από τη στιγμή που φτάνεις στον σταθμό.

Ανάμεσα στους νικητές, όπως αναφέρει το Time Out, βρίσκεται ο σταθμός Gadigal στο Σίδνεϊ, που πήρε το όνομά του προς τιμήν των Αβορίγινων Gadigal, των παραδοσιακών φυλάκων της περιοχής. Το Prix Versailles τον περιγράφει ως «την επιτομή του απόλυτου μοντερνισμού». Ο σταθμός λειτουργεί ταυτόχρονα και ως δημόσια γκαλερί τέχνης, με κάθε είσοδο να κοσμείται από ένα μνημειώδες κεραμικό έργο εμπνευσμένο από τις σήραγγες των σιδηροδρόμων.

Στην Κίνα, ο σταθμός Baiyun στην Γκουανγκζού είναι κάτι περισσότερο από ένα κέντρο μεταφορών για τις 24 γραμμές ταχείας κυκλοφορίας, τις έξι γραμμές μετρό και τους τρεις σταθμούς λεωφορείων που εξυπηρετεί.

Το Prix Versailles τον χαρακτηρίζει ως ένα «αστικό πάρκο που ενώνει την τοπική κοινότητα». Ο αέρινος σχεδιασμός του περιλαμβάνει έναν κυκλικό περίπατο πολλαπλών επιπέδων που διασχίζει καταπράσινους κήπους, συνδέοντας αρμονικά τις αποβάθρες με κοντινά γραφεία και δημόσιους χώρους.

Στη Γαλλία, ο σταθμός Pleyel στο Σεν-Ντενί στο Παρίσι -ένας από τους δύο γαλλικούς σταθμούς της λίστας- προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Το φυσικό φως πλημμυρίζει τις αποβάθρες που βρίσκονται 28 μέτρα κάτω από τη γη, ενώ αντί για το αναμενόμενο ατσάλι και σκυρόδεμα, το τεράστιο αίθριο είναι επενδεδυμένο εξ ολοκλήρου με θερμό ξύλο. Πάνω από 100 γλυπτά τοποθετούνται κατά μήκος του ύψους του αιθρίου, συνδυάζοντας τη μετακίνηση με την τέχνη -όπως μόνο το Παρίσι ξέρει να κάνει.

Οι ομορφότεροι σιδηροδρομικοί σταθμοί του κόσμου για το 2025, σύμφωνα με το Prix Versailles: