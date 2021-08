Στις τρεις εταιρείες που δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για άσκηση παρασκηνιακής πολιτικής πίεσης (lobbying) στην Ευρώπη σε έναν αγώνα κατά αυστηρών νέων νόμων που έχουν σκοπό να περιορίσουν τις εξουσίες των αμερικανικών κολοσσών της τεχνολογίας εστιάζει νέα έρευνα.

Η μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη (31/8) επισημαίνει πως οι τρεις αυτές εταιρείες είναι η μονάδα Google της Alphabet Inc, η Facebook Inc και η Microsoft Corp.

Τέτοιες προσπάθειες θα έπρεπε να είναι ένα μήνυμα αφύπνισης προς τους διαμορφωτές πολιτικής στην ΕΕ ώστε να ενισχύσουν τα προσχέδια νόμων και τους κανόνες του lobbying, προειδοποιεί η έρευνα του Corporate Europe Observatory και του LobbyControl.

Ο τομέας της τεχνολογίας ξοδεύει περισσότερα από τους τομείς των φαρμάκων, των ορυκτών καυσίμων, των χημικών και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, που κυριαρχούσαν άλλοτε στο lobbying, σύμφωνα με την έρευνα.

«Η αυξανόμενη δύναμη πυρός των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας και της ψηφιακής τεχνολογίας ως σύνολο αντανακλά τον τεράστιο και αυξανόμενο ρόλο των τομέων (αυτών) στην κοινωνία», αναφέρεται στην έρευνα όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Είναι αξιοσημείωτο και θα έπρεπε να είναι αιτία ανησυχίας το γεγονός ότι οι πλατφόρμες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δύναμη πυρός ώστε να διασφαλίσουν ότι οι φωνές τους θα ακουστούν -πάνω από αντίθετες και επικριτικές φωνές- στη δημόσια συζήτηση για το πώς θα κατασκευαστούν νέοι κανόνες για τις ψηφιακές πλατφόρμες» προστίθεται.

Σύμφωνα με την έρευνα, 612 εταιρείες, όμιλοι και ενώσεις δαπανούν περισσότερα από 97 εκατ. ευρώ τον χρόνο για lobbyingστις πολιτικές της ΕΕ για την ψηφιακή οικονομία. Τα στοιχεία καταχωρίστηκαν από εταιρείες στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ έως και τα μέσα Ιουνίου φέτος.

Η Google έρχεται πρώτη με 5,75 εκατ. ευρώ και ακολουθούν η Facebook με 5,5 εκατ. ευρώ, η Microsoft με 5,25 εκατ., η Apple με 3,5 εκατ., η Huawei Technologies Co Ltd με 3 εκατ. και η Amazon.com Inc στην έκτη θέση με 2,75 εκατ., σύμφωνα με την έρευνα.

Η Google και η Huawei απάντησαν ότι θα καταχωρίσουν τα στοιχεία τους για το lobbying στο μητρώο διαφάνειας της ΕΕ.

«Έχουμε δημιουργήσει σαφείς πολιτικές προκειμένου να προστατεύσουμε την ανεξαρτησία των ανθρώπων και των οργανισμών που χρηματοδοτούμε, περιλαμβανομένης και μιας απαίτησης αποκάλυψης της χρηματοδότησης», ανέφερε η Google σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Η Microsoft ανέφερε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν και παραμένει ένα σημαντικό ενδιαφερόμενο μέρος για τη Microsoft. Επιδιώκουμε να είμαστε ένας εποικοδομητικός και διαφανής εταίρος για τους Ευρωπαίους διαμορφωτές πολιτικής».

Η Facebook, η Apple και η Amazon δεν έχουν απαντήσει προς το παρόν.

Το lobbying των τεχνολογικών εταιρειών εστιάζει σε δύο σημαντικά τμήματα της νομοθεσίας. Ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές αναφέρει τι επιτρέπεται και τι όχι στους τεχνολογικούς κολοσσούς και ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες απαιτεί από τις εταιρείες να κάνουν περισσότερα για τον έλεγχο του περιεχομένου στις πλατφόρμες τους.

Η έρευνα προειδοποιεί για την πρόσβαση της βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς λομπίστες ενεπλάκησαν στα τρία τέταρτα των 270 συναντήσεων που είχαν αξιωματούχοι της Κομισιόν για τα δύο σχέδια νόμου.

Παραθέτει επίσης τον ρόλο των εμπορικών και επιχειρηματικών ενώσεων, των κέντρων σκέψης (think tank), ακόμη και πολιτικών κομμάτων στην προώθηση του αφηγήματος της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε τις επικρίσεις.

«Η Επιτροπή είναι ανοικτή σε συναντήσεις με όποιον επιθυμεί να μιλήσει μαζί μας. Η Επιτροπή δεν ελέγχει και δεν θα ελέγξει ποιος ζητάει συναντήσεις ή πόσο συχνά. Επίσης δεν είναι θέμα της Επιτροπής να εξηγεί ή να σχολιάζει τις στρατηγικές lobbying εκπροσώπων διαφόρων εταιρειών και συμφερόντων», δήλωσε ένας εκπρόσωπος σε email προς το πρακτορείο Reuters.