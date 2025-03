Οι φανατικοί φίλοι της Apple μετρούν αντίστροφα μέχρι την κυκλοφορία του iPhone 17 αργότερα μέσα στη χρονιά. Αν και οι μεγάλες αλλαγές στα νέα μοντέλα διατηρούνται συνήθως μυστικές μέχρι την επίσημη ανακοίνωση, πρόσφατες διαρροές αποκαλύπτουν δραματικές διαφοροποιήσεις στη σχεδίαση του νέου iPhone.

Σειρά φωτογραφιών που διέρρευσαν στην πλατφόρμα Χ δείχνουν μεταλλικά «dummy models» που πιθανώς αποτυπώνουν τον σχεδιασμό της κάμερας του iPhone 17.

Κάθε μοντέλο διαθέτει διαφορετική διάταξη κάμερας: ένα από αυτά έχει κάθετη διάταξη με δύο φακούς, ενώ τα υπόλοιπα τρία παρουσιάζουν ορθογώνιες μπάρες με έναν ή τρεις φακούς.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, τα μοντέλα διαφέρουν και σε μέγεθος, γεγονός που υποδηλώνει πως αυτό που φαίνεται αισθητά λεπτότερο, μπορεί να είναι το iPhone Air.

Αυτή η αλλαγή θα ικανοποιήσει όσους δεν αντέχουν τα ογκώδη smartphones στις τσέπες τους. Το Air, το οποίο σύμφωνα με τις φήμες θα αντικαταστήσει το iPhone Pro, θα είναι εξαιρετικά λεπτό με πάχος μόλις 5,5 χιλιοστά (0,2 ίντσες) και ιδιαίτερα ελαφρύ.

Σύμφωνα με το Forbes, το συγκεκριμένο μοντέλο ενδέχεται να διαθέτει Action Button αντί για τον κλασικό διακόπτη Ring/Mute.

Here’s your first look at the iPhone 17 dummies, Thoughts? pic.twitter.com/WnOjD71Iba