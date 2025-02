Το πολυαναμενόμενο State of Play της Sony έφερε συναρπαστικές ανακοινώσεις για νέους τίτλους στο PlayStation, αποκαλύψεις gameplay, επιβεβαίωση ημερομηνιών κυκλοφορίας και πολλά άλλα!

Πάντως, δεν επιβεβαιώθηκαν οι φήμες που ήθελαν να ανακοινώνεται remaster της πρώτης τριλογίας του God Of War, ενώ απαοητεύτηκαν

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση όλων των σημαντικών νέων, μαζί με trailers και δηλώσεις από τους δημιουργούς των παιχνιδιών.

Borderlands 4

Το πολυαναμενόμενο looter-shooter της Gearbox, Borderlands 4, θα κυκλοφορήσει για το PS5 στις 23 Σεπτεμβρίου. Το νέο trailer αποκαλύπτει έντονη δράση, καταστροφικές Action Skills και νέες δυνατότητες κίνησης στον πλανήτη Kairos. Το πλήρες gameplay θα παρουσιαστεί σε επόμενο State of Play την άνοιξη.

Darwin’s Paradox!

Το Darwin’s Paradox! είναι ένα puzzle platformer που έρχεται το 2025 στο PS5. Ο παίκτης αναλαμβάνει το ρόλο του Δαρβίνου, ενός χταποδιού που προσπαθεί να αποδράσει από ένα μυστηριώδες εργοστάσιο τροφίμων, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά όπως αναρρίχηση, καμουφλάζ και ρίψη μελανιού για να ξεφύγει από τους εχθρούς του.

Dave the Diver: Ichiban’s Holiday

Ο Dave the Diver συνεργάζεται με τον Like a Dragon σε αυτό το νέο DLC που κυκλοφορεί τον Απρίλιο για PS5 και PS4. Ο Ichiban Kasuga βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα κύκλωμα λαθραλιείας δελφινιών, ενώ περιλαμβάνονται καραόκε, μάχες beat’em up και γνώριμοι χαρακτήρες.

Days Gone Remastered

Το Days Gone Remastered έρχεται στο PS5 στις 25 Απριλίου 2025, με βελτιωμένα γραφικά, Tempest 3D Audio και δυνατότητες του DualSense. Προστίθενται νέα modes όπως το Horde Assault και το Permadeath. Οι κάτοχοι της έκδοσης για PS4 και PC μπορούν να αναβαθμίσουν με δέκα δολάρια.

Digimon Time Stranger

Η νέα προσθήκη στη σειρά Digimon Story, το Digimon Story Time Stranger, θα κυκλοφορήσει το 2025 για το PS5. Οι παίκτες θα ταξιδεύουν μεταξύ του ανθρώπινου κόσμου και του Digital World με βελτιωμένο σύστημα μάχης και γνωστούς χαρακτήρες όπως οι Agumon και Omegamon.

Directive 8020

Το νέο sci-fi horror της Supermassive Games ακολουθεί τους αστροναύτες του Cassiopeia σε μια επικίνδυνη αποστολή για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά για το PS5 στις 2 Οκτωβρίου.

Dreams of Another

Η Q-Games παρουσίασε το Dreams of Another, το νέο μέρος της σειράς PixelJunk, που έρχεται στο PS5 και PS VR2 φέτος. Ο πρωτότυπος μηχανισμός του παιχνιδιού επιτρέπει στους παίκτες να δημιουργούν και να αναδημιουργούν τον κόσμο με κάθε τους βολή, ανατρέποντας τις συμβάσεις του είδους.

Five Nights At Freddy’s: Secret of the Mimic

Η Steel Wool Games επαναφέρει τον τρόμο με το Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic, το οποίο κυκλοφορεί στις 13 Ιουνίου για PS5 και PS VR2.

Hell Is Us

Το Hell Is Us αποκαλύφθηκε με νέο gameplay trailer και θα κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου για το PS5, προσφέροντας έναν κόσμο γεμάτο μάχες και μυστηριώδεις χαρακτήρες.

Lies of P: Overture

Η επιτυχημένη RPG σειρά επιστρέφει με το Lies of P: Overture, ένα prequel που μεταφέρει τους παίκτες στην πόλη του Krat πριν την καταστροφή της.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Ένα demo του Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii θα είναι διαθέσιμο για το PS5 στις 14 Φεβρουαρίου, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από το νέο spin-off.

Lost Soul Aside

Το Lost Soul Aside, ένα sci-fi action-adventure, θα κυκλοφορήσει για PS5 και PC στις 30 Μαΐου. Το παιχνίδι διαθέτει εντυπωσιακό σύστημα μάχης και έναν συναρπαστικό κόσμο γεμάτο ένταση και εξερεύνηση.

Metal Eden

Το Metal Eden είναι ένα sci-fi FPS από τη Reikon Games και έρχεται στο PS5 στις 6 Μαΐου, προσφέροντας γρήγορη δράση και μάχες σε μια απομακρυσμένη διαστημική αποικία.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Το Metal Gear Solid Delta: Snake Eater έρχεται στο PS5 στις 28 Αυγούστου, με νέο trailer και την επιστροφή του Snake vs Monkey minigame.

MindsEye

Το MindsEye ακολουθεί τον Jacob Diaz σε μια περιπέτεια δράσης στην πόλη Redrock, και θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2025 για το PS5.

Monster Hunter Wilds

Το Monster Hunter Wilds κυκλοφορεί στις 28 Φεβρουαρίου και ακολουθεί ένα Title Update την άνοιξη που προσθέτει νέους αντιπάλους.

Onimusha: Way of the Sword & Onimusha 2: Samurai’s Destiny

Η Capcom παρουσίασε το Onimusha: Way of the Sword, το οποίο θα κυκλοφορήσει το 2026 στο PS5 με τον Toshiro Mifune ως πρόσωπο του πρωταγωνιστή. Παράλληλα, το remaster του Onimusha 2: Samurai’s Destiny έρχεται στις 23 Μαΐου για PS5 και PS4.

Παρακολουθήστε ολόκληρο το State Of Play της Sony