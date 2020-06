Η Apple θα «κλειδώνει» τις συσκευές που έχουν κλαπεί στις λεηλασίες στις ΗΠΑ

Μέσα σε όλο τον πανικό που προκλήθηκε στις ΗΠΑ έπειτα από τη δολοφονία του Τζορτ Φλόιντ (George Floyd) κατά τη διάρκεια σύλληψής του από αστυνομικούς στη Μινεάπολις, είναι και οι βανδαλισμοί σε καταστήματα στο περιθώριο των διαδηλώσεων που γίνονται σε όλη τη χώρα εναντίον του ρατσισμού.

Μάλιστα, φαίνεται να υπάρχει μια ιδιαίτερη... προτίμηση στις ηλεκτρονικές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα και διάφορα άλλα τεχνολογικά gadgets. Για τον λόγο αυτό, η Apple έκλεισε προσωρινά μερικά από τα καταστήματά της στις ΗΠΑ, μετά από μια σειρά επιθέσεων και λεηλασιών στην Ουάσινγκτον, το Λος Άντζελες, το Σαν Φρανσίσκο, τη Νέα Υόρκη και τη Φιλαδέλφεια.

Πολλά iPhones, ωστόσο, πρόλαβαν να πέσουν στα χέρια ανθρώπων που δεν πλήρωσαν για την αγορά τους. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός φαίνεται πως έχει δημιουργήσει ένα λογισμικό, το οποίο απενεργοποιεί τις συσκευές έχουν κλαπεί.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Business Insider, κυκλοφορούν στα social media διάφορες φωτογραφίες, οι οποίες δείχνουν ένα μήνυμα από την Apple (;), το οποίο ζητά από τους κατόχους των συσκευών να τις επιστρέψουν στα καταστήματα από τα οποία έχουν κλαπεί.

APPLE DISABLED THE PHONES THAT WERE LOOTED pic.twitter.com/9xp1HhOAeR

— mJ (@disposablefilms) May 31, 2020