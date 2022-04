2012-13 Ligue 1

2013-14 Ligue 1

2014-15 Serie A

2015-16 Serie A

2015-16 Bundesliga

2016-17 Bundesliga

2017-18 Bundesliga

2018-19 Bundesliga

2019-20 Bundesliga

2020-21 Bundesliga

2021-22 Bundesliga



Kingsley Coman's won a league title in every season of his professional career 😎 pic.twitter.com/Oqivdbgca5