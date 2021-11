Χιλιάδες bots προσπάθησαν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη και μέσω των social media να αλλάξουν την επικρατούσα άποψη μεταξύ των φίλων του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, όταν ανακοινώθηκε η δημιουργία της European Super League τον περασμένο Απρίλιο.

Αυτό υποστηρίζει μια έρευνα της συμβουλευτικής εταιρίας Pandemia Digital, την οποία αποκάλυψε η ισπανική ιστοσελίδα «El Confidencial». Ένας από τους βασικούς άξονες ήταν πως τα μηνύματα μέσω του Twitter καθώς και σε άλλες πλατφόρμες μέσω κοινωνικής δικτύωσης είχαν ως αντικείμενό τους να δηλώσουν την υποστήριξή τους στον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ θεωρείται ο «εγκέφαλος» πίσω από τη δημιουργία του συνεταιρισμού, που απείλησε και απειλεί ακόμη ν’ αλλάξει μια για πάντα τη φυσιογνωμία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και κατ’ επέκταση του παγκόσμιου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα ένα από τα πιο δημοφιλή hashtags ήταν το #EstamosContigoPresi (σ.σ. Είμαστε μαζί σου πρόεδρε). Έλαβε περίπου 18.000 tweets που προήλθαν από επτά χιλιάδες διαφορετικούς λογαριασμούς – η πλειονότητά τους είχαν δημιουργηθεί λίγες μέρες πριν από την ανακοίνωση και χωρίς followers. Οι πιο δραστήριοι λογαριασμοί έφτασαν να δημοσιεύουν περισσότερα από δέκα tweets το δευτερόλεπτο, κάτι που εκπρόσωποι της εταιρίας χαρακτηρίζουν ανθρωπίνως αδύνατο.

Στις πρώτες 72 ώρες, αναφέρει η έρευνα δημιουργήθηκαν 272.000 νέοι λογαριασμοί που συμμετείχαν στη συζήτηση στην Ισπανία και δημοσιεύθηκαν περισσότερα από δύο εκατομμύρια tweets.

Παρά την προσπάθεια που έγινε από την Ισπανία, οι 12 ομάδες (Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Άρσεναλ, Τότεναμ, Γιουβέντους, Ίντερ, Μίλαν) δεν άντεξαν. Ούτε 48 ώρες μετά από την ανακοίνωση και βλέποντας την αντίδραση των οπαδών τους τα κλαμπ της Premier League άρχισαν ν’ αποσύρονται το ένα μετά από το άλλο, οδηγώντας στην κατάρρευσή του μ’ εκείνη τη μορφή. Πλέον, τη σημαία του συνεταιρισμού κρατούν ακόμη η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Γιουβέντους.

Τα bots έγιναν και ο ενισχυτής των φωνών που υποστηρίζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης όπως η γνωστή εκπομπή της ισπανικής τηλεόρασης «El Chiringuito», αλλά και διάφορων trolls που προωθούν την ατζέντα της «βασίλισσας» και του προέδρου της. Οι ίδιοι λογαριασμοί που παραμένουν ενεργοί έκαναν καμπάνια υπέρ του Πέρεθ πριν από μερικούς μήνες όταν ήταν η περίοδος της επανεκλογής του, όπου ανακηρύχθηκε πρόεδρος χωρίς αντίπαλο.

Μια από τις πιο ξεκάθαρες προσπάθειες να επηρεαστεί η κοινή γνώμη ήταν η δημοσίευση 3.600 tweets με τη φράση: «The super league is a good idea and will revolutionize football», δηλαδή «Η Super League είναι μια καλή ιδέα που θα φέρει επανάσταση στο ποδόσφαιρο». Ένα άλλο σημείο της αναφοράς παρουσιάζει πως στις ημέρες που ακολούθησαν την πτώση αυτοί οι λογαριασμοί έκαναν trending topic στην Ισπανία το hashtag #Ceferinout με στόχο τον πρόεδρο της UEFA, Αλεκσάντερ Τσέφεριν, ο οποίος απείλησε τις ομάδες με αποβολή από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Στο διάστημα από τη δημιουργία ως την πτώση εκείνης της εκδοχής της European Super League και τους επόμενους μήνες, οι οπαδοί 11 ομάδων με διάφορους τρόπους και σε διάφορα επίπεδα έντασης αντέδρασαν προς τις κινήσεις των διοικήσεών τους. Μονάχα εκείνοι της Ρεάλ Μαδρίτης δεν τα έβαλαν με τον πρόεδρό τους.