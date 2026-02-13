Ο επόμενος μετά τον Μάνταλο

Ο Μάνταλος συμφώνησε για την ανανέωση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ, η οποία πάντως δεν θέλει να μείνει εκεί αλλά να συμφωνήσει με ακόμη έναν παίκτη. Ο λόγος για τον Βίντα, τον οποίο όλοι στην Ένωση θεωρούν σημαντικό λόγω της τεράστιας εμπειρίας του. Το αν θα ανανεώσει, επομένως, εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο, καθώς από την πλευρά της ΠΑΕ η διάθεση υπάρχει. Στα 36 του χρόνια πλέον, με τα 37α γενέθλια να είναι τον Απρίλιο, ο Βίντα καλείται να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Να βάλει τέλος στην καριέρα του ή να συνεχίσει για ακόμη ένα χρόνο σε ένα περιβάλλον που αντιλαμβάνεται σαν οικογένεια πλέον;

Μυστήριο με Γιόνσον

Στην ΑΕΚ, πάντως, δεν είναι όλοι οι παίκτες χαρούμενοι, υπάρχει και αυτός που δεν περνάει καλά και δεν είναι άλλος από τον Γιόνσον. Ο Δανός χαφ βγήκε ξαφνικά από τα πλάνα του Νίκολιτς και ζει όλη τη φετινή σεζόν σαν… παρείσακτος, γεγονός που δεν αρέσει σε κανέναν καθώς όλοι οι συμπαίκτες του τον έχουν εκτιμήσει τόσο για την αξία του όσο και για τον χαρακτήρα του. Κι όμως, ο Νίκολιτς δεν του έδωσε καμία ευκαιρία φέτος, γεγονός που αποτελεί και μυστήριο καθώς ο Γιόνσον ποτέ δεν προκάλεσε το παραμικρό πρόβλημα στην ομάδα. Δεν αποτελεί έκπληξη επομένως η πίκρα που νιώθει.

Αλλαγή ή πώληση

Μεγάλο θέμα έχει δημιουργηθεί στον Παναθηναϊκό με τον Μπακασέτα, τον οποίο δεν θέλουν οι οπαδοί ενώ και ο Μπενίτεθ δεν τρελαίνεται μαζί του. Ο διεθνής επιθετικός χαφ δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί και αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω μάλλον δεν θα επέστρεφε στην Ελλάδα. Θα συνέχιζε στο εξωτερικό καθώς υπήρχε ενδιαφέρον και από Ιταλία, έπειτα από όσα είχε πετύχει στην Τουρκία. Αυτή η προοπτική δεν υπάρχει τώρα όμως και αν το καλοκαίρι δεν αλλάξει ο προπονητής στους «πράσινους», θα τεθεί θέμα πώλησης του Μπακασέτα.

Το δράμα του Αλαφούζου

Στον Παναθηναϊκό, πάντως, γενικά δεν είναι καλά τα πράγματα και η νίκη στο Καραϊσκάκη δεν ήταν αρκετή για να αντιστρέψει το κλίμα. Αυτός που ζει ένα δράμα, φυσικά, είναι ο Αλαφούζος, ο οποίος για πρώτη φορά έχει ρίξει τόσο χρήμα και δεν υπάρχει κανείς στην ομάδα που να πιστεύει πως όλη αυτή η προσπάθεια του ιδιοκτήτη θα οδηγήσει κάπου. Ότι θα μπουν σίγουρα οι βάσεις για τη δημιουργία μιας ομάδας που θα μπορεί από την επόμενη σεζόν να διεκδικεί τίτλους. Και αν ο Παναθηναϊκός μείνει τελικά εκτός Ευρώπης, τότε δεν θα είναι καθόλου σίγουρο ότι θα παραμείνει ο Μπενίτεθ. Κι ας έχει ακριβό συμβόλαιο.

Προτεραιότητα τα γκολ, όχι η υπογραφή

Στον Ολυμπιακό το μυαλό όλων είναι στο ματς με τον Λεβαδειακό και όχι σε όσα ακούγονται για τον Ελ Κααμπί και το μέλλον του. Στον Πειραιά προφανώς και θα ήθελαν να έχει ήδη κλείσει αυτό το θέμα, με τους όρους τους όμως. Και γενικά, αυτό που τους απασχολεί σε ό,τι αφορά τον Μαροκινό φορ, αυτή τη στιγμή, δεν είναι το πότε θα υπογράψει αλλά το πότε θα βρει τον καλό του εαυτό. Ο Ελ Κααμπί έχει… μήνες να κάνει πραγματικά καλό παιχνίδι και αυτό είναι που σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ και η διοίκηση. Τα υπόλοιπα θα ξεκαθαρίσουν προσεχώς. Προς το παρόν είναι απαραίτητα τα γκολ του Μαροκινού, όχι η υπογραφή του.

Εκτέθηκαν πολλοί

Στον μπασκετικό Παναθηναϊκό έχουν επανέλθει τα χαμόγελα και η αισιοδοξία λόγω της μεταγραφής του Χέιζ-Ντέιβις, η οποία εκθέτει κόσμο. Όταν ο Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι ο παίκτης απέρριψε την πρόταση των «πράσινων» και τα ρεπορτάζ τον έστελναν στη Χάποελ Τελ Αβίβ, αυτό που προσπάθησε να περάσει ο Τύπος ήταν πως ο Αμερικανός φόργουορντ είπε «όχι» λόγω Αταμάν και προτιμούσε να δουλέψει ξανά με τον Ιτούδη. Τελικά το «όχι» το είπε στη Χάποελ του Ιτούδη και υπέγραψε στον Παναθηναϊκό του Αταμάν. Τι έγινε; Αγάπησε ξαφνικά τον Τούρκο προπονητή ή μήπως δεν είχε ποτέ κανένα πρόβλημα μαζί του τελικά;