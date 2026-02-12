Ο Ολυμπιακός κάνει λόγο για χυδαία και συκοφαντικά σχόλια από πλευράς Ηλιόπουλου και προχωρά σε μηνύσεις.

Όπως προέκυψε από τον Ολυμπιακό για όσα χυδαία και συκοφαντικά είπε ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος στην απολογία του και στην συνέχεια τα διέρρευσε στον Τύπο θα οδηγηθεί στα δικαστήρια. Ταυτόχρονα θα υποβληθούν άμεσα μηνύσεις για την εξύβριση και τις απειλές του, μετά τον αγώνα ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Ύβρεις που – όπως αναφέρουν ξανά από τον Ολυμπιακό – έγιναν σε στελέχη και στον προπονητή του συλλόγου.