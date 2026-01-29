Ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόκτηση δεξιού μπακ και σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ υπάρχει ενδιαφέρον για τον Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς, ο οποίος μένει ελεύθερος από το Αμβούργο στο τέλος της σεζόν.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της Equipe, Λόικ Τανζί, ο 21χρονος Γάλλος δεξιός μπακ είναι στη λίστα του «δικεφάλου του βορρά», ο οποίος φέρεται να είναι σε συζητήσεις με το Αμβούργο.
«Ο πρώην παίκτης της Μετς, Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς (Αμβούργο), βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Ο ελληνικός σύλλογος προχωρά τις επαφές για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ, με το Αμβούργο να μην εμφανίζεται αρνητικό στο ενδεχόμενο παραχώρησής του», αναφέρει σε σχετική ανάρτηση ο Γάλλος δημοσιογράφος.
Ο Μικελμπρενσίς βρίσκεται από το 2022 στο Αμβούργο και συνολικά έχει 54 συμμετοχές με 2 ασίστ ενώ τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε 12 παιχνίδια της Bundesliga.
L'ancien messin, William Mikelbrencis (Hambourg) est courtisé par le PAOK Salonique. Le club grec avance sur le recrutement du latéral droit français. Hambourg n'est pas fermé à un départ. #Mercato pic.twitter.com/vCT7oqYbM3— Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 29, 2026