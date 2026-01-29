Ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόκτηση δεξιού μπακ και σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ υπάρχει ενδιαφέρον για τον Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς, ο οποίος μένει ελεύθερος από το Αμβούργο στο τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της Equipe, Λόικ Τανζί, ο 21χρονος Γάλλος δεξιός μπακ είναι στη λίστα του «δικεφάλου του βορρά», ο οποίος φέρεται να είναι σε συζητήσεις με το Αμβούργο.

«Ο πρώην παίκτης της Μετς, Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς (Αμβούργο), βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Ο ελληνικός σύλλογος προχωρά τις επαφές για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ, με το Αμβούργο να μην εμφανίζεται αρνητικό στο ενδεχόμενο παραχώρησής του», αναφέρει σε σχετική ανάρτηση ο Γάλλος δημοσιογράφος.

Ο Μικελμπρενσίς βρίσκεται από το 2022 στο Αμβούργο και συνολικά έχει 54 συμμετοχές με 2 ασίστ ενώ τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε 12 παιχνίδια της Bundesliga.