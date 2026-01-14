Στη σύλληψη του πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή της Γαλατασαράι, Ουμίτ Καράν, προχώρησε η αστυνομία της Τουρκίας στο πλαίσιο έρευνας που γίνεται για ναρκωτικά.

Διάφορα ονόματα του τουρκικού star system έχουν προβλήματα με τη δικαιοσύνη το τελευταίο διάστημα λόγω των ναρκωτικών και στη λίστα προστίθεται πλέον και ο Ουμίτ Καράν.

Ποδοσφαιριστής της Γαλατασαράι, όπως και της εθνικής Τουρκίας, από το 2001 μέχρι το 2009, ο Ουμίτ Καράν αποφάσισε να ασχοληθεί με την προπονητική στη συνέχεια αλλά όπως φαίνεται ασχολήθηκε και με τα ναρκωτικά.

Όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη (14/1), η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή του στο πλαίσιο έρευνας που γίνεται με εισαγγελική εντολή και όλοι στην Τουρκία περιμένουν για να δουν τι θα πει στην κατάθεσή του.