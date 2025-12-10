Το όνομα του 29χρονου στόπερ Αμπντού Ντιαλό επανήλθε στα ρεπορτάζ γύρω από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γαλλία, την ώρα που και η Νις φέρεται να εξετάζει την περίπτωσή του.

Όσο πλησιάζει η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου, αυξάνονται οι παίκτες που συνδέονται με τους «Ερυθρόλευκους», με νέο πρόσωπο τον Ντιαλό, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλ Ντουχαΐλ ως δανεικός από την Αλ Αράμπι.

Το «Foot Mercato» αναφέρει πως ο Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη έπειτα από δύο σεζόν στο Κατάρ, με τον Ολυμπιακό να συγκαταλέγεται στις ομάδες που εξετάζουν σοβαρά την απόκτησή του για τον Γενάρη. Στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται επίσης πως ενδιαφέρον έχει δείξει και η Νις.

Ο Ντιαλό μετακινήθηκε το καλοκαίρι του 2023 στην Αλ Αράμπι έναντι 15 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας 51 εμφανίσεις με 2 γκολ και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Άρχισε στη Μονακό, αγωνίστηκε δανεικός στη Ζούλτε Βάρεγκεμ και το 2017 η Μάιντς επένδυσε 5 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει (30 συμ./ 3 γκολ/ 1 ασίστ). Η εντυπωσιακή χρονιά του εκτόξευσε την αξία του στα 28 εκατ. ευρώ, ποσό που πλήρωσε η Μπορούσια Ντόρτμουντ (38 συμ./ 1 γκολ/ 1 ασίστ). Ένα χρόνο αργότερα ακολούθησε νέα μεγάλη μεταγραφή, αυτή τη φορά στην Παρί Σεν Ζερμέν έναντι 32 εκατ. ευρώ, με την οποία έπαιξε 75 φορές (4 ασίστ), με ενδιάμεση θητεία ως δανεικός στη Λειψία (15 συμ./ 1 γκολ). Εχει φορέσει 33 φορές τη φανέλα της Σενεγάλης, σημειώνοντας 2 γκολ.