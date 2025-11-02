Με ανακοίνωσή της η Νότιγχαμ Φόρεστ κάνει γνωστό ότι -με πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μαρινάκη– θα καλύψει τα ιατρικά έξοδα οπαδών της που μαχαιρώθηκαν σε τρένο μετά τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2 και η συνέχεια, μετά τη λήξη, ήταν πολύ δύσκολη για κάποιος οπαδούς της Φόρεστ καθώς δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στο οποίο είχαν επιβιβαστεί. Οι δέκα τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τους δύο εξ αυτών να είναι σε κρίσιμη κατάσταση και η ομάδα τους θα σταθεί στο πλευρό τους με όποιον τρόπο μπορεί, όπως έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης.

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ επιθυμεί να εκφράσει τη βαθύτατη ανησυχία και την ειλικρινή της συμπόνια προς όλους όσοι επλήγησαν από την σοκαριστική επίθεση που σημειώθηκε σε τρένο της LNER με προορισμό το Λονδίνο το βράδυ της χθεσινής ημέρας. Πολλοί από τους φιλάθλους μας που διαμένουν στο Λονδίνο επέστρεφαν στα σπίτια τους με εκείνο το τρένο, μετά τον αγώνα μας στο City Ground, και οι σκέψεις μας είναι κοντά σε όλους όσοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα τόσο οδυνηρό περιστατικό.

Ο σύλλογος γνωρίζει ότι πολλοί άνθρωποι επέδειξαν εξαιρετικό θάρρος, το οποίο αναμφίβολα συνέβαλε στην αποτροπή ακόμη μεγαλύτερης ζημιάς. Ολόκληρη η οικογένεια της Νότιγχαμ Φόρεστ στέκεται ακλόνητα στο πλευρό τους καθώς αναρρώνουν από τα γεγονότα της χθεσινής ημέρας», αναφέρει η ανακοίνωση του κλαμπ ενώ στα social media ανέβηκε και δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος λέει τα εξής…

«Όλοι στην Νότιγχαμ Φόρεστ είμαστε σοκαρισμένοι και βαθιά λυπημένοι από ό,τι συνέβη. Το θάρρος και η ανιδιοτέλεια που έδειξαν οι υποστηρικτές μας σε εκείνο το τρένο αντιπροσωπεύουν το καλύτερο της ανθρώπινης φύσης και το καλύτερο της κοινότητάς μας ως συλλόγου.

Θα διασφαλίσουμε ότι κάθε φίλαθλος που επλήγη από αυτό το περιστατικό θα λάβει όποια οικονομική υποστήριξη χρειάζεται, ώστε να έχει πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα κατά την ανάρρωσή του. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όλους όσοι επλήγησαν».