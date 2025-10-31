Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι κόντρα στη Χάποελ, επικρατώντας με 62-58.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε την αξία της αμυντικής επίδοσης της ομάδας του, που απέτρεψε την κορυφαία επίθεση της διοργάνωσης από το να σκοράρει με άνεση

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Δεν αλλάξαμε τίποτα στην τακτική στο ημίχρονο, είπαμε στους παίκτες να ηρεμήσουν. Έχουμε όλη τη σεζόν μπροστά μας. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή, να επιστρέψουμε στα βασικά μας και στην άμυνά μας

Κρατήσαμε την καλύτερη επίθεση στους 58 πόντους. Κάναμε πολλά λάθη, που μπορούν να σε τρελάνουν. Είχαμε πολλή πίεση και πρέπει να ηρεμήσουμε

Αυτό που μετράει είναι η νίκη είτε σκοράρεις πολύ είτε λίγο. Κάθε νίκη είναι που εκτιμούμε πολύ, ιδιαίτερα όταν είναι απέναντι στην πρωτοπόρο».