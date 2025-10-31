Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση της ανώτατης στρατιωτικής εισαγγελικής λειτουργού, εν μέσω έρευνας για τη διαρροή ενός βίντεο που δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να κακοποιούν Παλαιστινίους κρατουμένους.

«Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας, υποστράτηγος Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι, υπέβαλε σήμερα το πρωί την παραίτησή της στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ», ανέφερε η ανακοίνωση του στρατού, χωρίς να διευκρινίζει τους λόγους της παραίτησής της.

Βίντεο που έδειχνε ομαδικό βιασμό Παλαιστίνιου κρατούμενου από Ισραηλινούς στρατιώτες είχε κυκλοφορήσει από ΜΜΕ

Τον περασμένο Αύγουστο το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει την κακοποίηση Παλαιστίνιων κρατουμένων στο κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν στο νότιο τμήμα της χώρας. Πλάνα που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας έδειχναν Ισραηλινούς στρατιώτες να βιάζουν ομαδικά έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο. Το συμβάν σημειώθηκε στα τέλη Ιουλίου στο κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν στην έρημο Νεγκέβ στο νότιο Ισραήλ.

Πέντε στρατιώτες συνελήφθησαν και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες τον Φεβρουάριο για το συμβάν, το οποίο δίχασε την ισραηλινή κοινωνία, τις τάξεις του στρατού και την πολιτική τάξη, με ορισμένους να εκφράζουν οργή για το περιστατικό και άλλους να υπερασπίζονται τους στρατιώτες.

Τι αναφέρει το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι στρατιώτες «ενήργησαν εναντίον του κρατουμένου με ακραία βία» και προκάλεσαν «σοβαρά τραύματα», όπως σπασμένα πλευρά και διάτρηση πνεύμονα, τόνισε ο στρατός τον Φεβρουάριο.

Στην επιστολή παραίτησής της, που δημοσιεύθηκε σήμερα από μέσα ενημέρωσης, η Τομέρ-Γερουσάλμι παραδέχθηκε ότι το βίντεο διέρρευσε από το γραφείο της σε μέσα ενημέρωσης.

«Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) είναι ένας στρατός με ήθος που σέβεται τον νόμο και, συνεπώς, ακόμη και κατά τη διάρκεια ενός οδυνηρού πολέμου, πρέπει να διερευνά παράνομες πράξεις», δήλωσε η εισαγγελέας στην επιστολή παραίτησής της.

«Ενέκρινα τη δημοσιοποίηση υλικού σε μέσα ενημέρωσης σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της ψευδούς προπαγάνδας που στρέφεται κατά των στρατιωτικών αρχών επιβολής του νόμου. Φέρω την πλήρη ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό δημοσιοποιήθηκε σε μέσα ενημέρωσης από τη μονάδα», τόνισε επίσης η ίδια, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Σήμερα ο στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τη διαρροή βίντεο.

Χαιρετίζει την παραίτηση ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς χαιρέτισε την παραίτηση της στρατιωτικής γενικής εισαγγελέως. «Όποιος συκοφαντεί στρατιώτες του IDF δεν έχει θέση στον στρατό», τόνισε ο Κατς, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Το κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν χτίστηκε σε στρατιωτική βάση για να κρατά Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν κυρίως στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ο οποίος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023, με την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ.

Οργανώσεις προάσπισης δικαιωμάτων Παλαιστινίων κρατουμένων κατηγορούν τακτικά την ισραηλινή διοίκηση φυλακών για κακοποιήσεις Παλαιστινίων κρατουμένων.