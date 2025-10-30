Ο Μπιλάλ Ναντίρ ανησύχησε τους πάντες με την κατάρρευσή του κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μαρσέιγ με την Ανζέ για τη Ligue 1, την Τετάρτη (29/10), με τους Μασσαλούς να ενημερώνουν μέσω ανακοίνωσης για την κατάσταση της υγείας του.

Ο 21χρονος Γάλλος χαφ έπεσε στον αγωνιστικό χώρο του Βελοντρόμ προσπαθώντας να πάρει ανάσα και αμέσως, φυσικά, πάγωσαν άπαντες, με το ιατρικό τιμ των Μασσαλών να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Μία μέρα μετά ο Ναντίρ παραμένει εκεί αλλά η κατάστασή του είναι καλή, όπως αναφέρει η Μαρσέιγ στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Η Μαρσέιγ επιθυμεί να δώσει καθησυχαστικά νέα σχετικά με τον Μπιλάλ Ναντίρ, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα απέναντι στην SCO Ανζέ.

Ο παίκτης δεν έχασε τις αισθήσεις του τη στιγμή του συμβάντος. Από την πρώτη στιγμή που τέθηκε υπό την φροντίδα του ιατρικού επιτελείου της ομάδας και τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών που βρίσκονταν στον χώρο, όλες οι ζωτικές του λειτουργίες ήταν φυσιολογικές.

Για προληπτικούς λόγους, ο Μπιλάλ Ναντίρ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε πλήρη ιατρικό έλεγχο. Η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση όσο συνεχίζεται ο έλεγχος.

Ο σύλλογος ευχαριστεί τις ιατρικές ομάδες για την άμεση ανταπόκριση, καθώς και τους πολλούς φιλάθλους για τα μηνύματα συμπαράστασης.

Περαιτέρω πληροφορίες θα ανακοινωθούν καθώς εξελίσσεται η κατάσταση», αναφέρει η γαλλική ομάδα.