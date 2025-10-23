Η Νότιγχαμ Φόρεστ απέλυσε τον Άγγελο Ποστέκογλου μόλις 39 μέρες μετά την πρόσληψή του και ο Ρόι Κιν σχολίασε τις εξελίξεις, χαρακτηρίζοντας «ηλίθιους» τους παίκτες της ομάδας.

Το 0-3 από την Τσέλσι, το περασμένο Σαββατοκύριακο, αποδείχθηκε μοιραίο για τον Ελληνοαυστραλό προπονητή καθώς η διοίκησης της Φόρεστ αποφάσισε την απόλυσή του από τη στιγμή που το ένα αρνητικό αποτέλεσμα διαδεχόταν το άλλο.

Παρ’ όλα αυτά, ο Κιν, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα του Νότιγχαμ πριν πάρει μεταγραφή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, της οποίας υπήρξε αρχηγός επί χρόνια, θεωρεί πως αυτοί που ευθύνονται για την απόλυση του Ποστέκογλου είναι οι παίκτες.

«Βλέπεις τους παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ και τις ευκαιρίες που είχαν. Τι πιθανότητες είχε ο Ποστέκογλου; Ήθελαν πραγματικά να σκοράρουν; Ήθελαν να τον κρατήσουν στη δουλειά; Μιλάω για καλούς παίκτες που δεν κατάφερναν ούτε να στείλουν τη μπάλα στην εστία», είπε αρχικά ο παλαίμαχος Ιρλανδός επιθετικός μιλώντας στο podcast «Stick to Football» και συνέχισε.

«Μετά ο προπονητής χάνει τη δουλειά του, κοιτάς αυτούς τους παίκτες της Φόρεστ και είναι σαν να λένε «ε, εντάξει, έφυγε άλλος ένας προπονητής, έρχεται ο επόμενος, ξέρεις». Ηλίθιοι, ειλικρινά».