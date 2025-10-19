Μπορεί το όνομα του Ράφα Μπενίτεθ να συνδέθηκε με τη Νότιγχαμ Φόρεστ μετά την απόλυση του Άγγελου Ποστέκογλου, η αλήθεια όμως είναι πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν ασχολήθηκε με την περίπτωσή του, όπως ξεκαθαρίζουν στον Ολυμπιακό.

Ο Ισπανός προπονητής φέρεται να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, το Σάββατο (18/10) όμως υπήρξαν σενάρια για επαφές με τη Φόρεστ, η οποία προχωράει σε νέα αλλαγή τεχνικού στη φετινή σεζόν μετά την απόλυση του Ποστέκογλου.

Τα σενάρια για τον Μπενίτεθ, πάντως, δεν έχουν βάση και στον Πειραιά σχολίαζαν με χαμόγελο τα όσα κυκλοφόρησαν.

«Καλά τα αφηγήματα και η επικοινωνία αλλά κάπου σταματάμε να γελάμε και φτάνει το ζήτημα στη γελοιότητα. Να ενημερώσουμε «κύκλους» και «τετράγωνα» που τροφοδοτούν τα media με ειδήσεις ότι η Νότιγχαμ και ο Μαρινάκης ασχολήθηκαν με τον Μπενίτεθ ότι… έχουν δίκιο! Αλλά όταν ήταν στην Τσάμπιονσιπ 8 χρόνια πριν!

Είναι οι ίδιοι «κύκλοι» και «τετράγωνα» που μας έλεγαν πως ενδιαφερθήκαμε για τους παίκτες της Κηφισιάς (Τεττέη-Παντελίδη) τους οποίους μας… παρακαλούσαν να τους πάρουμε με 800.000 πακέτο για να πάνε το καλοκαίρι δανεικοί στη Ρίο Άβε», ξεκαθαρίζει η πλευρά Μαρινάκη.