Το ντοκιμαντέρ που ετοίμασε ο ΠΑΟΚ για τον Αντελίνο Βιεϊρίνια με τίτλο «LEADER: The Story Of Andre» κυκλοφόρησε την Παρασκευή (17/10) και καλύπτει όλη την πορεία του, με νυν και πρώην μέλη της ομάδας να μιλάνε για τον Πορτογάλο.

Πρόκειται για μια παραγωγή του PAOK TV και όλοι έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν, με την ΠΑΕ να αναφέρει τα εξής για το ντοκιμαντέρ – αφιέρωμα.

«Το PAOK TV παρουσιάζει ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ που αναδεικνύει την πορεία και το μεγαλείο του Αντρέ Βιεϊρίνια, του εμβληματικού αρχηγού του ΠΑΟΚ.

Σε αυτή την ειδική παραγωγή, ο Βιεϊρίνια ανοίγει την καρδιά του και μοιράζεται ιστορίες από την καριέρα του, τις δύσκολες στιγμές, τις νίκες, τις αποτυχίες, τις οικογενειακές και προσωπικές στιγμές του.

Το LEADER: The Story Of Andre, μας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να δούμε την ποδοσφαιρική πορεία του Βιεϊρίνια μέσα από τα μάτια του ίδιου του παίκτη, με αποκλειστικές συνεντεύξεις, σπάνιο υλικό από την προσωπική του ζωή και τα πιο σημαντικά στιγμιότυπα από την καριέρα του.

Από την αρχή της πορείας του μέχρι τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του με τον ΠΑΟΚ και όλες τις ομάδες που έχει αγωνιστεί, το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει όχι μόνο τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από το όνομα».

Δείτε το ντοκιμαντέρ