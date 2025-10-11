Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν την Κυριακή (12/10) στο μεγάλο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League και τα ονόματα των διαιτητών, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε, δεν ανακοινώθηκαν την παραμονή του αγώνα.

Η ΕΟΚ αποφάσισε από φέτος οι διαιτητές του εκάστοτε αγώνα να ανακοινώνονται τρεις ώρες πριν την έναρξη, οπότε στις 16:00 της Κυριακής (12/10) θα γίνουν γνωστά τα ονόματα αυτών που θα σφυρίξουν στο ντέρμπι του ΣΕΦ.

Είναι μια νέα τακτική της Ομοσπονδίας που άρχισε από το Σάββατο (11/10) με τους διαιτητές των αγώνων Άρης – Κολοσσός, Προμηθέας – Μαρούσι και ΠΑΟΚ – Ηρακλής.

Υπομονή ακόμη μία μέρα, επομένως, για να ανακοινωθούν τα ονόματα των τριών διαιτητών για την πρώτη φετινή αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με τους «πράσινους».