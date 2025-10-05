Η ήττα από τον Πανσερραϊκό έφερε και το τέλος της συνεργασίας του Σάββα Παντελίδη με τον Αστέρα Τρίπολης που βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με τον Κρις Κόουλμαν να είναι ο πρώτος στόχος για την αντικατάστασή του.

Οι Αρκάδες δεν έχουν αρχίσει καθόλου καλά το φετινό πρωτάθλημα καθώς μετά τις πρώτες έξι αγωνιστικές δεν έχουν καμία νίκη και μετά την ήττα στις Σέρρες έμειναν μόνοι στην τελευταία θέση.

Με τη διακοπή του Οκτωβρίου επομένως, λόγω εθνικών ομάδων, να δίνει χρόνο για ανασύνταξη, η διοίκηση και ο Έλληνας προπονητής αποφάσισαν πως το καλύτερο είναι να βάλουν τέλος στη συνεργασία τους. Ο Παντελίδης, επομένως, αποχωρεί για δεύτερη φορά από τον Αστέρα, ο οποίος θα πρέπει να βρει άμεσα τον αντικαταστάτη του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο πρώτος στόχος της διοίκησης είναι ο Κόουλμαν, ο οποίος ξέρει καλά την ελληνική πραγματικότητα καθώς στο παρελθόν έχει δουλέψει σε ΑΕΛ (2011-12) και Ατρόμητο (2022-23).

Οι πρώτες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν γίνει, το κλίμα είναι θετικό και όλα δείχνουν ότι τα επόμενα 24ωρα θα υπάρξει συμφωνία.