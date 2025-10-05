O Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στις εγχώριες υποχρεώσεις, πραγματοποιώντας εμφατική εμφάνιση και νίκη 100-81 στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος επί του Αμαρουσίου.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεκίνησε με το δεξί στη Basket League (1-0) και πλέον ετοιμάζεται για τα επόμενα παιχνίδια στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας: αυτό με την Ντουμπάι (10/10, 21:15, ΕΡΑ ΣΠΟΡ) και το «αιώνιο» ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό (12/10, 19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ). Από το παιχνίδι ξεχώρισε το ντεμπούτο του Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος σημείωσε 12 πόντους, πήρε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής.

Στα πρώτα λεπτά, οι δύο ομάδες κινήθηκαν πόντο-πόντο, με το σκορ να βρίσκεται στο 4-4. Ο Ολυμπιακός πήρε τον έλεγχο με τρίποντο του Ντόρσεϊ και πρωταγωνιστή τον Βεζένκοφ, ο οποίος ήταν ο κύριος εκφραστής των “ερυθρόλευκων” επιθέσεων. Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Γουόρντ, που πέτυχε επτά συνεχόμενους πόντους, διαμορφώνοντας το 20-13 στο 7′. Το Μαρούσι αντέδρασε άμεσα, βρίσκοντας λύσεις από το τρίποντο με Μέικον και Ρέινολντς, και έκλεισε την πρώτη περίοδο προηγούμενο με 28-25, με τον Μέικον να έχει ήδη 12 πόντους.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Κινγκ ανέβασε το προβάδισμα των γηπεδούχων στο +5 (30-25), όμως οι παίκτες από τον πάγκο του Ολυμπιακού έδωσαν άμεσα λύσεις, ανεβάζοντας την αμυντική ένταση. Ακολούθησε σερί 8-0, με τον Νιλικίνα να παίρνει πρωτοβουλίες στο πρώτο του ματς με τα ερυθρόλευκα. Ο Χολ και ο Λαρεντζάκης έστειλαν τους φιλοξενούμενους στο +7 (41-34) λίγο μετά τα μισά του δεκαλέπτου. Η ομάδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με Παπανικολάου και Αντετοκούνμπο να γράφουν το 50-39 και τον Πίτερς να διαμορφώνει το 53-42 με τρίποντο στην εκπνοή του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, οι Πειραιώτες πάτησαν το… γκάζι. Οι Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Γουόρντ εκτέλεσαν άψογα το πλάνο του Μπαρτζώκα, φτάνοντας το σκορ στο +20 (64-44) μέσα σε δυόμιση λεπτά, γεγονός που ανάγκασε τον Παπαθεοδώρου να καλέσει τάιμ-άουτ. Παρά την προσπάθεια των ξένων παικτών του Αμαρουσίου να μειώσουν, οι “ερυθρόλευκοι” διατήρησαν υψηλό ρυθμό, πετυχαίνοντας 29 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και κλείνοντάς το στο +23 (82-59).

Η τελευταία περίοδος είχε περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους δύο προπονητές να κάνουν δοκιμές. Με πρωταγωνιστές τους Λι και Πίτερς, ο Ολυμπιακός έφτασε στη μέγιστη διαφορά των 25 πόντων (88-63) επτά λεπτά πριν τη λήξη. Στα εναπομείναντα λεπτά ξεχώρισαν οι Νιλικίνα και Αντετοκούνμπο, οι οποίοι έδωσαν ενέργεια στην επίθεση των Πειραιωτών, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο την πρώτη εγχώρια εμφάνιση της σεζόν.