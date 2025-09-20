Με γκολ του Μισεουΐ στο 87′ ο Άρης επικράτησε της Κηφισιάς με 1-0 εκτός έδρας, πήρε τη 2η συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα (σ.σ. τρίτη υπολογίζοντας και το κύπελλο) με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο και ανεβαίνει κι άλλο βαθμολογικά.

Ήταν ένα παιχνίδι που αναμενόταν με ενδιαφέρον καθώς οι τυπικά γηπεδούχοι (σ.σ. το ματς έγινε στο Αγρίνιο) ήταν ανεβασμένη μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού ενώ οι φιλοξενούμενοι μετρούσαν δύο συνεχόμενες νίκες, σε πρωτάθλημα και κύπελλο, μετά την αλλαγή προπονητή.

Από την αρχή της αναμέτρησης υπήρχαν δυνατές προσωπικές μονομαχίες, με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να σκοράρει στο 19′ με τον Πόμπο αλλά το γκολ δεν μέτρησε επειδή καταλογίστηκε χέρι του Τεττέη στο ξεκίνημα της φάσης ενώ στο 25′ η Κηφισιά έκανε αναγκαστική αλλαγή, με τον Ντίας να παίρνει τη θέση του Βιγιαφάνιες.

Στο 41′ έκαναν αναγκαστική αλλαγή και οι «κίτρινοι», με τον Σίστο να αντικαθιστά τον Μορουτσάν, για να αλλάξουν τα δεδομένα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Χουχούμη. Αρχικά είχε δει την κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Μορόν, μετά την εξέταση του VAR όμως η κίτρινη έγινε κόκκινη.

Οι Θεσσαλονικείς, έχοντας πλέον αριθμητικό πλεονέκτημα, μπήκαν πιο δυνατά στο β’ μέρος, έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 49′ με τη λόμπα του Μορόν που έφυγε λίγο άουτ και στο 57′ πλησίασαν ξανά στο γκολ με τον Ισπανό φορ αλλά ο Ξενόπουλος κατάφερε να αποκρούσει και να κρατήσει το 0-0.

Αυτό φαινόταν ότι θα ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, στο 87′ όμως ο Άρης δικαιώθηκε για την πίεσή του, αφού ο Μισεουΐ με πλασέ εντός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης, Ποκόρνι, Σόουσα, Πέρεθ (89΄ Εσκιβέλ), Πόμπο (46΄ Τζόνσον), Βιγιαφάνιες (25΄ Ντίας), Τεττέη, Παντελίδης (65΄ Τζίμας), Αντονίσε (65΄ Λαρουτσί).

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Μεντίλ, Ράσιτς, Άλβαρο (90΄+5 Ρόουζ), Γαλανόπουλος (56΄ Μισεουΐ), Μόντσου, Μορουτσάν (40΄ Σίστο), Ντούντου (56΄ Γιαννιώτας), Μορόν.