Με ανακοίνωσή του ο Παναθηναϊκός τονίζει πως κατανοεί τη στενοχώρια των φιλάθλων και τους παρακαλεί να στηρίξουν τους παίκτες ώστε να επιστρέψουν στις επιτυχίες, συμπληρώνοντας πως ο στόχος ήταν και παραμένει η επιστροφή στην κορυφή.

Οι «πράσινοι» μπήκαν στη φετινή σεζόν με καλά αποτελέσματα στην Ευρώπη καθώς εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στη League Phase του Europa League, στο πρωτάθλημα όμως πήραν μόλις ένα βαθμό σε δύο (θεωρητικά εύκολα) παιχνίδια, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί ο Ρουί Βιτόρια.

Μία μέρα μετά και με το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό να πλησιάζει, η ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει τα εξής.

«Η εφετινή σεζόν ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες από όλους μας στον Παναθηναϊκό. Η πρόκριση στη League Phase του Europa League ήταν ο minimum στόχος της διαδικασίας των προκριματικών και επετεύχθη.

Δυστυχώς η συνέχεια ήταν απογοητευτική για όλους μας.

Τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα σε συνδυασμό με την προβληματική εικόνα της ομάδας, προκάλεσαν δικαιολογημένα την αντίδραση των φιλάθλων μας. Κατανοούμε τη στεναχώρια και την πικρία του κόσμου μας, την οποία συμμεριζόμαστε και δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ενισχύσουμε τον Παναθηναϊκό μας.

Μπροστά μας έχουμε πολύ σημαντικούς αγώνες για το Κύπελλο, το Πρωτάθλημα, το Europa League. Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές μας, βοηθώντας με την παρουσία τους στο γήπεδο, έτσι ώστε να επιστρέψουμε στις επιτυχίες

Στόχος μας ήταν και παραμένει, να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί όπου ανήκει: στην κορυφή».