Σε λίγες ώρες θα διεξαχθεί στη Λετονία ο μεγάλος ημιτελικός της Εθνικής μας απέναντι στην Τουρκία και ήδη τα βίντεο στο διαδίκτυο έχουν πάρει «φωτιά».

Έτσι, μάς δίνεται η ευκαιρία να δούμε τον Βασίλη Σπανούλη, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Κώστα Σλούκα και τους λοιπούς παίκτες ως ήρωες του 21′, έτοιμους να βρεθούν απέναντι στους Τούρκους συναθλητές τους.

Ενδεικτικό όλων όσων περιγράφουμε είναι το βίντεο, στο οποίο -με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης- βλέπουμε τον Σπανούλη σε ρόλο… Κολοκοτρώνη να εμψυχώνει τους παίκτες.