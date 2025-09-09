Ο πρώην προπονητής της Τότεναμ, Άγγελος Ποστέκογλου, ανακοινώθηκε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ μετά την απόλυση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, όπως ανακοίνωσε ο αγγλικός σύλλογος.

Η Φόρεστ επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ότι απάλλαξε τον Πορτογάλο τεχνικό από τα καθήκοντά του. Ο Νούνο παραδέχτηκε τον περασμένο μήνα ότι η σχέση του με τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη, είχε διαλυθεί.

«Φέρνουμε στον σύλλογο έναν προπονητή που έχει αποδεδειγμένο και σταθερό ιστορικό κατακτήσεων τροπαίων», δήλωσε ο Μαρινάκης για την πρόσληψη του Ποστέκογλου.

«Η εμπειρία του στην προπονητική ομάδων στο υψηλότερο επίπεδο, μαζί με την επιθυμία του να χτίσει κάτι ξεχωριστό μαζί μας στη Φόρεστ, τον καθιστά έναν φανταστικό άνθρωπο για να μας βοηθήσει στο ταξίδι μας και να πετύχουμε με συνέπεια όλες τις φιλοδοξίες μας».

Ο γεννημένος στην Ελλάδα πρώην διεθνής Αυστραλός ποδοσφαιριστής οδήγησε την Τότεναμ στο πρώτο μεγάλο τρόπαιο από το 2008, όταν κέρδισε το Europa League νικώντας στον τελικό τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ωστόσο, οι «Πετεινοί» δυσκολεύτηκαν πολύ στην Πρέμιερ Λιγκ και η 17η θέση που κατέλαβαν έφερε την απόλυση του Ποστέκογλου τον Ιούνιο.