Η νίκη επί της Λευκορωσίας με 5-1 στην πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 μπορεί να θεωρηθεί ένα… φυσιολογικό αποτέλεσμα, πλέον, για την Εθνική Ελλάδας, η οποία κερδίζει συνεχώς θέσεις στο ranking της FIFA με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Από την πρώτη στιγμή, όταν η ΕΠΟ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, υπήρχε αισιοδοξία για την Εθνική ομάδα και αυτή η αισιοδοξία δικαιώθηκε όταν άρχισαν τα παιχνίδια. Ειδικά η εκτός έδρας νίκη επί της Αγγλίας έδωσε μεγάλη ώθηση στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο πάει από το καλό στο καλύτερο.

Ο Γιοβάνοβιτς προχώρησε ανανέωση στο ρόστερ, έδειξε εμπιστοσύνη στους ταλαντούχους πιτσιρικάδες που επιτέλους έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο και αυτοί φροντίζουν να τον δικαιώσουν όχι μόνο με τα αποτελέσματα αλλά και με το θέαμα που προσφέρουν: Η Εθνική Ελλάδας, επιτέλους, παίζει όμορφο, επιθετικό ποδόσφαιρο.

Έτσι, αυξάνονται και οι πιθανότητες για θετικό αποτέλεσμα σε κάθε ματς και ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι εξαιρετικός: 9 νίκες σε 11 αγώνες! Έτσι, η επιβεβαίωση για όλα τα παραπάνω έρχεται και από τη βαθμολογία της FIFA, όπου η Ελλάδα κερδίζει συνεχώς θέσεις με πολύ καλό ρυθμό.

Όταν αποχώρησε ο Τζον Φαν Σιπ η Εθνική ομάδα ήταν στην 55η θέση, όταν έφυγε ο Γκουστάβο Πογέτ ήταν στην 54η και ο Γιοβάνοβιτς την έχει ήδη ανεβάσει στην 39η και συνεχίζει…