Η Άρσεναλ και ο Ολυμπιακός θα βρεθούν αντιμέτωποι στη League Phase του Champions League και με ανακοίνωσή του το αγγλικό κλαμπ έκανε γνωστό ότι υπάρχει περιορισμός σε ό,τι αφορά το ποιοι μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν την 1η Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής και οι «κανονιέρηδες» θέλουν να εξασφαλίσουν πως τα εισιτήρια που θα διαθέσουν θα πάνε σε χέρια οπαδών τους και δεν θα έχουν… δυσάρεστες εκπλήξεις.

Έτσι, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δεν θα μπορεί να προμηθευτεί εισιτήριο όπου πλήρωσε συνδρομή για την κάρτα φιλάθλου μετά τις 27 Αυγούστου. Όποιος κάνει αίτημα για εισιτήριο ή εισιτήρια, είτε μεμονωμένα είτε εκπροσωπώντας περισσότερους φιλάθλους, θα απορρίπτεται.

Έτσι, στην Άρσεναλ αισθάνονται σίγουροι πως τα εισιτήρια θα πάνε σε χέρια οπαδών τους.