Η Ρέιντζερς ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ισραηλινού Ντορ Τουρτζεμάν αλλά οι οπαδοί αντιδρούν, δείχνοντας έτσι την αντίθεσή τους με όσα γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ομάδα της Γλασκώβης, η οποία θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Champions League, ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 21χρονου επιθετικού της Μακάμπι Τελ Αβίβ αλλά οι οπαδοί της δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται κάτι τέτοιο.

Οι φίλοι της Ρέιντζερς κατηγορούν το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα και με ανακοίνωσή τους έκαναν σαφές ότι η διοίκηση δεν θα πρέπει να προχωρήσει στην απόκτηση του Τουρτζεμάν, ο οποίος θεωρείται το νέο μεγάλο ταλέντο του ισραηλινού ποδοσφαίρου.

«Οι Ισραηλινοί πολίτες υποχρεούνται γενικά να υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία. Αν ο Ντορ Τουρτζεμάν υπηρέτησε, ενδέχεται να έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου. Είναι κρίσιμο να γνωρίζουμε αν υπηρέτησε στον ισραηλινό στρατό και, αν όντως υπηρέτησε, αυτό πρέπει να αποτελεί άμεσο λόγο ώστε να μπει στοπ στη μεταγραφή», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση των οπαδών.

Amidst Israel’s genocide in Palestine, @RangersFC fans are urging CEO Patrick Stewart & the board not to sign Israeli striker Dor Turgeman, following rumoured interest in the player.



