Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν έχει μιλήσει ακόμη με τον Ολυμπιακό για την ανανέωση του συμβολαίου του και δημοσίευμα τον θέλει να είναι πολύ ψηλά στη λίστα της Αρμάνι Μιλάνο, η οποία θεωρείται φαβορί για την απόκτησή του.

Ο Σέρβος σέντερ μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν και οι «ερυθρόλευκοι» θα τον καλέσουν για συζητήσεις μετά τους τελικούς της Stoiximan Basket League με τον Παναθηναϊκό. Συζητήσεις που θα έχουν ενδιαφέρον καθώς εδώ και καιρό κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για το μέλλον του Μιλουτίνοφ.

Σενάρια στα οποία προστίθεται, πλέον, αυτό για την Αρμάνι Μιλάνο, με το basketnews να υποστηρίζει πως αποτελεί βασικός μεταγραφικό στόχο της ιταλική ομάδας, η οποία θεωρείται και το φαβορί για την απόκτησή του.

Ο Μιλουτίνοφ είχε κατά μέσο όρο 8,2 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 0,7 κοψίματα ανά αγώνα στη φετινή Euroleague, όπου μέτρησε 29 συμμετοχές.

