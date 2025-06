Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το πρώτο Champions League της ιστορίας της, όμως στο Παρίσι επικράτησε χάος και επεισόδια κατά τους πανηγυρισμούς για την κούπα, ενώ δυστυχώς υπήρξε και ένας 17χρονος νεκρός.

Ένας ανήλικος έχασε τη ζωή του στην πόλη Νταξ, όταν μαχαιρώθηκε στο στήθος και εξέπνευσε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Οι οπαδοί των Παριζιάνων ήταν εκστασιασμένοι από το αποτέλεσμα του παιχνιδιού και βγήκαν στους δρόμους στο Παρίσι για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Champions League, όμως έγιναν σοβαρά επεισόδια στην πρωτεύουσα της Γαλλίας.

#BREAKING: PARIS BURNS IN BLAZE! ⚽



PSG’s 5-0 UCL rout sparks chaos as fans and North African gangs torch, smash shops, and fling flares, per police reports.



Over 5,000 cops scramble, Macron’s “secure” Paris crumbles.



Experts sneer: “Import chaos, get a third-world circus.” https://t.co/jvOabQGZor pic.twitter.com/eFfdwjKXdO