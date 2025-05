Το Final Four του Άμπου Ντάμπι πέρασε στην ιστορία και στη Euroleague αρχίζουν να σκέφτονται αυτό του 2026, με το Βελιγράδι και την Αθήνα να είναι τα φαβορί για να αναλάβουν τη διοργάνωσή του.

Η πρωτεύουσα της Σερβίας ήταν και πέρυσι το φαβορί αρχικά για να φιλοξενήσει το Final Four, οι μέτοχοι όμως έκαναν δεκτή τελικά την πρόταση των Αράβων, με αποτέλεσμα για πρώτη φορά να διεξαχθεί το Final Four εκτός Ευρώπης.

Την επόμενη σεζόν όμως, 2026-26, οι αγώνες που θα κρίνουν το ποια ομάδα θα στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης θα γίνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, με το BasketNews να υποστηρίζει σε σχετικό δημοσίευμα πως το Βελιγράδι και η Αθήνα είναι τα δύο φαβορί.

Η τελευταία φορά που έγινε το Final Four στην Αθήνα ήταν το 2007, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον τελικό και να κατακτά το τρόπαιο για 4η φορά.

According to @Urbodo, Athens and one other country are among the front-runners to host the EuroLeague Final Four in 2026 😎



Who is the other country? https://t.co/brmoFVguwE pic.twitter.com/5E7hrFgQDA