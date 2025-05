Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά είναι η Άρσεναλ στο ποδόσφαιρο γυναικών, καθώς με γκολ τη Μπλακστίνιους νίκησε με 1-0 τη Μπαρτσελόνα, η οποία είχε κατακτήσει το τρόπαιο τις προηγούμενες δύο σεζόν, στον τελικό του Women’s Champions League.

Η ομάδα της Βαρκελώνης ήθελε να πάρει την κούπα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και να ισοφαρίσει το ρεκόρ της Λιόν, η αντίπαλός της όμως είχε αντίθετη άποψη και φρόντισε να ανατρέψει τα προγνωστικά.

Έχοντας κατακτήσει το Women’s Champions League για πρώτη φορά το 2007, η Άρσεναλ δεν ήταν φέτος ανάμεσα στα φαβορί, καθώς η σεζόν προχωρούσε όμως προχωρούσε και αυτή στη διοργάνωση, καταφέρνοντας να φτάσει στον τελικό.

Αυτός έγινε στο «Ζοσέ Αλβαλάδε» της Λισαβόνας και κρίθηκε στο 75ο λεπτό, όταν η Μπλαστένιους από τη Σουηδία με σουτ εντός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, το οποίο παρέμεινε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα.

Stina Blackstenius with what could be a monumental goal in this final for Arsenal! 🔴

pic.twitter.com/qwnVOKl2pL