Η Μπάγερν Μονάχου γιόρτασε για την κατάκτηση του 34ου πρωταθλήματος με νίκη με 2-0 επί της Γκλάντμπαχ αλλά και με δάκρυα για τον Τόμας Μίλερ, ο οποίος αγωνίστηκε για τελευταία φορά μπροστά στους οπαδούς της.

Οι Βαυαροί είχαν στεφθεί πρωταθλητές από την προηγούμενη εβδομάδα και περίμεναν το ματς με τη Γκλάντμπαχ για να σηκώσουν το τρόπαιο στην έδρα τους, γνωρίζοντας την αποθέωση. Μια αποθέωση που είχε και μια δόση… μελαγχολίας όμως.

Ο λόγος ήταν το γεγονός πως επρόκειτο για το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του Μίλερ, το συμβόλαιό του οποίου, όπως είχε ανακοινωθεί πριν λίγες εβδομάδες, δεν θα ανανεωθεί. Το κεντρικό πρόσωπο στη φιέστα της Μπάγερν, επομένως, δεν ήταν ο Κέιν που κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του ή κάποιος άλλος παίκτης αλλά ο 35χρονος Γερμανός.

Ο Μίλερ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομής των Βαυαρών και από το 1009 ανέβηκε στην πρώτη ομάδα, κατακτώντας συνολικά 33 τίτλους. Έτσι, έγινε ένας από τους θρύλους της μεγαλύτερης γερμανικής ομάδας, οι οπαδοί της οποίας του είπαν «αντίο» με δάκρυα, αφιερώνοντάς του αυτή τη φιέστα.

The Allianz salutes legendary Thomas Müller in his final home game with the club 🫡 pic.twitter.com/cpShWw63D9