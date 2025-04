Ο Κέντρικ Ναν αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής διάρκειας της Euroleague για τη σεζόν 2024-2025, με τον Αμερικανό να παραλαμβάνει το βραβείο του κατά την διάρκεια της προπόνησης του Παναθηναϊκού AKTOR στο ΟΑΚΑ.

Μάλιστα, το κουτί που περιείχε μέσα το βαρύτιμο βραβείο το μετέφεραν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μαζί με τον μικρό του γιό, Παύλο, ενώ παράλληλα οι συμπαίκτες του φώναζαν «MVP MVP».

Φυσικά από το όλο event δεν θα μπορούσε να λείπει το τραγούδι «Δεν θα πας πουθενά» από την Πέγκυ Ζήνα, με τον Κέντρικ Ναν να απευθύνεται λίγο μετά στους συμπαίκτες του, λέγοντας πως «σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας, αυτό το βραβείο είναι απόδειξη της εμπιστοσύνης σας. Με βλέπατε να κάνω την δουλειά και υπήρχε έμπνευση. Ήταν σαν το σίδερο να ακονίζει σίδερο. Δεν υπάρχει «εγώ» χωρίς εσάς. Σκ@τ@, αυτό δεν είναι το μόνο που θέλω να κρατήσω φέτος».

𝐓𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐕𝐏 𝐭𝐫𝐨𝐩𝐡𝐲 🏆 @Paobcgr owner Giannakopoulos and his son presents @nunnbetter_ with the award 👏



Family club and a trophy not just for Nunn, but for the team 🗣️ pic.twitter.com/qryhgiA2eu