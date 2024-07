Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο από μεγάλο κλαμπ της παραλιακής στην Αθήνα, στο οποίο οι μπασκετμπολίστες της Κροατίας και άσοι του NBA, Ντάριο Σάριτς και ο Ίβιτσα Ζούμπατς πρωταγωνιστούν σε άγριο καβγά.

Το επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, μετά τη λήξη του τελικού του Προολυμπιακού τουρνουά, στο οποίο έπαιζαν κόντρα στην Εθνική Ελλάδος για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

NBA players Ivica Zubac & Dario Saric were involved in a bar fight near Athens, Greece early this morning (around 5:30 AM local time) — following their game (Team Croatia) against Greece.

Much of the confrontation was caught on video.

At one point, another man seems to put Saric… pic.twitter.com/Y72trC76Mn