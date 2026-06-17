Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών – Δασοκομάντος καταγγέλλει ότι πυροσβέστες στον Ασπρόπυργο δέχτηκαν επίθεση από Ρομά, ώστε να τους κλέψουν το πυροσβεστικό όχημα.

Μάλιστα, η καταγγελία σημείωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν έφτασαν οι πυροσβέστες για να σβήσουν φωτιά στον καταυλισμό τους.

Αναλυτικά, η καταγγελία:

«Για ακόμη μία φορά γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών κατά τα οποία πυροσβεστικό προσωπικό καλείται να επιχειρήσει υπό ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με άμεσο κίνδυνο για τη ζωή και την ασφάλειά του.

Σύμφωνα με καταγγελίες που έφτασαν στο Σωματείο μας, σήμερα το απόγευμα πυροσβεστικό όχημα κλήθηκε για κατάσβεση πυρκαγιάς σε καταυλισμό Ρομά στην περιοχή του Ασπροπύργου, όπου φέρεται να σημειώθηκε επίθεση από ομάδα περίπου 20 ατόμων, θέτοντας σε κίνδυνο τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο. Στο περιστατικό συμμετείχαν ένας εποχικός πυροσβέστης, ένας Π.Ε.Θ. και ένας μόνιμος υπάλληλος, χωρίς – όπως αναφέρεται – την παρουσία ή συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι συνάδελφοί μας δέχτηκαν επίθεση από Ρομά, προσπάθησαν να τους πάρουν το όχημα και υλικά από το όχημά τους και δέχτηκαν απειλές για τη σωματική τους ακεραιότητα αν δεν αποχωρούσαν από την περιοχή.

Ζητούμε την άμεση διερεύνηση του συμβάντος από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να εξακριβωθεί υπό ποιες συνθήκες δόθηκε η εντολή επέμβασης και αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας.

Παράλληλα, τονίζεται ότι τέτοια περιστατικά δεν μπορεί να συνεχιστούν, καθώς θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πυροσβεστών και δυσχεραίνουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών, με πιθανό αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη εξάπλωσή τους. Τίθεται εύλογα το ερώτημα για το ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη σε τέτοιες περιπτώσεις.

Το Σωματείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ την Παρασκευή στις 8:00 στη Βουλή των Ελλήνων θα απαντηθεί επίκαιρη ερώτηση σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα από τον Υπουργό κ. Ευάγγελο Τουρνά».