Τα νέα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας αποκαλύπτουν σοκαριστική αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στη Θεσσαλία, με έμφαση στη Λάρισα όπου η αύξηση έφτασε το 61% μέσα σε έναν μόλις χρόνο.

Όπως αναφέρει το Larissanet, τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι το 2024 η ενδοοικογενειακή βία στη Λάρισα σημείωσε αύξηση κατά 61 % σε σύγκριση με το 2023, ενώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το κυριότερο αδίκημα παραμένει η «ενδοοικογενειακή απειλή», ακολουθούμενη από «ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη».

Τα παραπάνω προκύπτουν από την πρόσφατη ετήσια έκθεση του απολογισμού του έργου των υπηρεσιών αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, στο Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας, όπου λειτουργεί εδώ και τρία χρόνια το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, το 2024 καταγράφηκαν 374 περιστατικά έναντι 232 το 2023. Σε επίπεδο Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, το σύνολο των υποθέσεων έφτασε τις 1.200 από 611 το προηγούμενο έτος – δηλαδή αύξηση κατά 96 %. Η εικόνα αυτή πανελλαδικά δείχνει αύξηση της τάξης του 91 %, με τις δικογραφίες για το 2024 να ανέρχονται σε 22.080 έναντι 11.589 το 2023.

Απειλή και σωματική βλάβη η πλειονότητα των περιστατικών

Όσο για τα επιμέρους στοιχεία στη Θεσσαλία, τα περισσότερα περιστατικά το 2024 αντιστοιχούν στο αδίκημα της απειλής (844), ενώ ακολουθούν η σωματική βλάβη (540), η προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας (85) και η παράνομη βία (39). Κατεγράφη επίσης μία ενδοοικογενειακή ανθρωποκτονία και έξι πλήρεις υποθέσεις βιασμού έναντι μιας απόπειρας.

Όσον αφορά τους δράστες, η συντριπτική πλειονότητα είναι άνδρες (972 vs 223 γυναίκες) και κυρίως στις ηλικιακές ομάδες 45‑60 (365) και 35‑45 (266) ετών. Σημαντικός αριθμός (116) επίσης στην ηλικία 60‑75 ετών. Οι δράστες είναι κυρίως ημεδαποί (1.089) με ελάχιστους αλλοδαπούς (106).

Από την πλευρά των θυμάτων, οι γυναίκες υπερισχύουν: το 2024 εντοπίστηκαν 949 καταγεγραμμένες γυναίκες, εκ των οποίων 508 ήταν ηλικίας 35‑60 ετών. Οι άνδρες ανήλθαν στους 431, ενώ τα ανήλικα αγόρια (ηλικίας έως 18 ετών) ήταν 108 και τα κορίτσια 83.

Η σχέση θύτη‑θύματος σκιαγραφεί πως τα περισσότερα περιστατικά αφορούν συζυγικές σχέσεις (414), ακολουθούν τέκνα (207), γονείς (194), μόνιμους συντρόφους (139) και αδελφούς (95). Εντυπωσιακό είναι ότι 118 καταγεγραμμένα περιστατικά αφορούν πρώην μόνιμους συντρόφους και 87 πρώην συζύγους – δείγμα ότι η κακοποιητική συμπεριφορά δεν περιορίζεται στην ενεργή συμβίωση.

Το «panic button» και τα «Safe Houses»

Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν αναπτυχθεί δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως το «panic button» και τα «Safe Houses» – ασφαλείς χώροι βραχυχρόνιας διαμονής για θύματα ενδοοικογενειακής βίας, πέρα από τους κλασικούς ξενώνες φιλοξενίας. Το ζήτημα της δημιουργίας «Safe Houses» στη Θεσσαλία τέθηκε σε πρόσφατη συνάντηση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ταξίαρχος Στυλιανός Μπιλιάλης, με την Αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού και Πρόνοιας, Ανδριάνα Κομήτσα. Σημειώνεται ότι η λειτουργία «Safe House» στη Λάρισα είχε δημοσίως ανακοινωθεί το 2024 από τον τότε Διευθυντή Αστυνομίας Λάρισας, Αγάπιο Χαρακόπουλο.