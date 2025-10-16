Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί ένας Ρώσος μοναχός ο οποίος συνελήφθη για παράνομη παραμονή στην ελληνική επικράτεια. Επί τρία χρόνια ανέφερε πως διέμενε στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος, στο Άγιον Όρος.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, τη ώρα που επιχειρούσε να ταξιδέψει προς την Κωνσταντινούπολη, με τελικό προορισμό τη Μόσχα. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το grtimes, ο μοναχός είχε εισέλθει στη χώρα στις αρχές του 2022 με δίμηνη άδεια παραμονής. Όταν αυτή έληξε, επισκέφθηκε το Άγιον Όρος, εκδίδοντας διαμονητήριο τριών ημερών –ωστόσο παρέμεινε εκεί για περισσότερα από τρία χρόνια.

Στην απολογία του, ισχυρίστηκε ότι σκόπευε να επιστρέψει στη Ρωσία το 2022, αλλά δεν έβρισκε εισιτήριο. Επισήμανε ότι τώρα θέλει να γυρίσει στο σπίτι του και στην κόρη του.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, εφαρμόζοντας τον νέο αυστηρότερο νόμο για την παράνομη παραμονή αλλοδαπών. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, χωρίς αναστολή ή μετατροπή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον νόμο, η ποινή δεν εκτελείται εφόσον ο καταδικασθείς επιλέξει να επιστρέψει αυτοβούλως στη χώρα του -κάτι που ο ίδιος δήλωσε πως έτσι κι αλλιώς επιθυμούσε.