Φυτεία κάνναβης, με περισσότερα από 2.000 δενδρύλλια, εντόπισε η Αστυνομία σε δύσβατη δασική περιοχή του δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, στην Κορινθία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων που καλλιεργούσαν τη φυτεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει στελέχη του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου πραγματοποιήθηκε επιχείρηση στη δύσβατη δασική περιοχή, όπου εντοπίστηκε σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο φυτεία κάνναβης, αποτελούμενη από 2.012 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,5 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, στον χώρο της φυτείας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καλλιεργητικός εξοπλισμός, καθώς και σκηνές, τις οποίες είχαν εγκαταστήσει οι καλλιεργητές για τη διαμονή τους στον χώρο.

Πηγή: ΑΠΕ