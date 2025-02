Οι λεγόμενες «μπλε ζώνες» είναι πέντε περιοχές στον κόσμο όπου οι κάτοικοι ζουν κατά μέσο όρο πολύ περισσότερο, ξεπερνώντας συχνά τα 100 χρόνια. Σύμφωνα με τον ειδικό στη μακροζωία Dan Buettner, αυτές είναι η Οκινάουα στην Ιαπωνία, η Σαρδηνία στην Ιταλία, η Νικογιά στην Κόστα Ρίκα, η Λόμα Λίντα στην Καλιφόρνια και η Ικαρία στην Ελλάδα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast «Live Well Be Well» της Sarah Ann Macklin, ο Buettner αποκάλυψε ότι η Ικαρία δεν ξεχωρίζει μόνο για τους υπεραιωνόβιους κατοίκους της, αλλά και για τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά άνοιας. «Οι Ικαριώτες ζουν κατά μέσο όρο οκτώ χρόνια περισσότερο από τους Αμερικανούς, και μάλιστα σχεδόν χωρίς άνοια», ανέφερε.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, αυτή η δήλωση έρχεται σε έντονη αντίθεση με την κατάσταση στις ΗΠΑ, όπου σήμερα περίπου 6,7 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από Αλτσχάιμερ και ο αριθμός αυτός αναμένεται να φτάσει τα 13,8 εκατομμύρια μέχρι το 2060, σύμφωνα με το «National Institutes of Health» (NIH). Στην Ικαρία, όμως, οι ερευνητές βρήκαν μόλις τρεις ήπιες περιπτώσεις άνοιας σε άτομα άνω των 65 ετών.

