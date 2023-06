Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέο βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα TikTok ακολουθεί πιστά τους κανόνες του GRWM (get ready with me) που τόσο δημοφιλείς είναι στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και άνοιξε ένα «παράθυρο» στα παρασκήνια της προεκλογικής του εκστρατείας και της προσωπικής ζωής του λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

«Αυτό το βίντεο είναι ο ορισμός του ”Watch till the end”», γράφει στη λεζάντα τού κλιπ που διαρκεί σχεδόν ενάμιση λεπτό. Το GRWM του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνει σημειώσεις, μαντήλι, χτένα και νερό.

Το «βρίσιμο» από τη Μαρέβα

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, ο πρόεδρος της ΝΔ διηγείται μια «άσχετη», όπως σχολιάζει ιστορία, λέγοντας ότι στα κινητά υπάρχει ένα alert το οποίο στέλνει ειδοποίηση ότι κάτι συνέβη όταν κάνει ποδήλατο ή σκι. Ένα τέτοιο μήνυμα έλαβε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, η οποία άρχισε να αναζητεί τον σύζυγό της. «Και τρελαίνεται τελείως και με παίρνει και μου πατάει ένα βρίσιμο», περιγράφει ο κ. Μητσοτάκης.

Σε άλλο σημείο, παρουσιάζονται στιγμιότυπα από την προεκλογική καμπάνια του, όπου εκμυστηρεύεται ότι μπερδεύουν τα αυτοκίνητα και πάντα «κοιτάνε το λάθος αυτοκίνητο». «Για κάποιο λόγο πάντα πάνε στο πίσω δεν ξέρω γιατί, έχει πιο σκούρο χρώμα μάλλον», λέει.

Λίγο πριν το τέλος αυτού του τελευταίο backstage βίντεο της προεκλογικής εκστρατείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει και στιγμιότυπα που κόπηκαν. Αυτά περιλαμβάνουν ένα «cringe», όπως το χαρακτηρίζει μία από τις κόρες του, το αστείο με το TikTok… tictac, αλλά και τσιμπήματα στα μάγουλα από την οικογένεια Μητσοτάκη.

Το βίντεο κλείνει με τον ίδιο να απευθύνεται σε μια μερίδα νεαρών, όπου τους ρωτάει «Ποιο είναι το αγαπημένο μου φαγητό;». Τότε τα παιδιά φωνάζουν «Ντολμαδάκια». Ο πρόεδρος της ΝΔ, ικανοποιημένος από την απάντηση των παιδιών, αποχωρεί ενώ στο προσκήνιο ακούγεται το τραγούδι Still D.R.E., του Dr. Dre με τον Snoop Dogg.