Στη Μόσχα επιδιώκει να βρεθεί σύμφωνα με πληροφορίες εντός των επόμενων εβδομάδων ο υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, αρκεί βέβαια να το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες.

Το μέλος της κυβέρνησης θα επιδιώξει να μεταβεί στη Ρωσική Ομοσπονδία προκειμένου να έχει συναντήσεις με μια σειρά από σημαίνοντες παράγοντες, μεταξύ των οποίων και υπουργούς του κ. Μιχαήλ Μισούστιν (ο οποίος παρεμπιπτόντως, ως πρωθυπουργός, επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα τη χώρα μας στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την έναρξη της ελληνικής Επανάστασης), ώστε να πραγματοποιηθεί σύντομα το «κλείδωμα» της διμερούς συμφωνίας Ελλάδας – Ρωσίας για τον τουρισμό, ενόψει και της επίσημης έναρξης της τουριστικής περιόδου που έχει οριστεί για τις 14 Μαΐου που φέτος θα έχει ως κεντρικό σύνθημα της προωθητικής καμπάνιας το «All you wants in Greece» («Το μόνο που θέλεις, είναι η Ελλάδα»).