Μητσοτάκης: Καλά νέα για την ελληνική οικονομία από το Eurogroup

Στην απόφαση του σημερινού (30/11) Eurogroup να εκταμιευθεί το τέταρτο πακέτο μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, συνολικού ύψους 767 εκατ. ευρώ, αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγω μέσω Twitter για καλά νέα όσον αφορά την οικονομία της χώρας.

«Καλά νέα σήμερα από το Eurogroup, καθώς η δήλωσή του συμφωνεί πως η αφοσίωσή μας στις μεταρρυθμίσεις είναι ακλόνητη και πως τα οικονομικά μέτρα ανακούφισης που εφαρμόσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν αποτελεσματικά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Χρήστο Σταϊκούρα, πρόκειται για το τρίτο πακέτο που αποδεσμεύεται επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, μέσα σε ένα έτος, ενισχύοντας συνολικά τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας κατά 2,05 δισ. ευρώ.

Good news from the Eurogroup today, as its statement agrees that our commitment to reforms is steadfast and that the economic relief measures we implemented during the pandemic have been effective. https://t.co/lSe67INZJl

