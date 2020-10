Νέο μήνυμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Τουρκία: Να ανακαλέσει την απόφαση για το άνοιγμα των Βαρωσίων

Να ανακαλέσει την απόφαση για το άνοιγμα των Βαρωσίων καλεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Τουρκία.

Απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσιγκτον, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της Ουάσιγκτον για τη συγκεκριμένη ενέργεια, την οποία χαρακτήρισε ως ένα προκλητικό και αντιπαραγωγικό βήμα που υπονομεύει την επανέναρξη των συνομιλιών.

«Οι ΗΠΑ ανησυχούν βαθιά για τη μονομερή απόφαση να ανοίξουν εκ νέου τα Βαρώσια και ζητούν την ανάκληση αυτής της απόφασης. Το άνοιγμα των Βαρωσίων είναι ασυμβίβαστο με τις αποφάσεις 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είναι προκλητικό και αντιπαραγωγικό για την επανέναρξη των συνομιλιών», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Παράλληλα επισήμανε ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο και συνεχίζουν να απαιτούν διάλογο και σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, ενώ διατύπωσε και την πάγια αμερικανική θέση για το Κυπριακό.

«Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν έναν ολοκληρωμένο διακανονισμό για την επανένωση του νησιού στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, η οποία θα ωφελήσει όλους τους Κύπριους, καθώς και την ευρύτερη περιοχή».

Αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεμντ για τις τουρκικές προκλήσεις με τη νέα Navtex για το Oruc Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, με τις ΗΠΑ να καλούν την Άγκυρα να δώσει τέλος στις προκλήσεις και να ξεκινήσει τον διάλογο.

Όπως σημειώνεται στη δήλωση της εκπρόσωπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μόργκαν Ορτέιγκους, η Τουρκία ανεβάζει μονομερώς τις εντάσεις στην περιοχή και καθιστά εσκεμμένα πιο δύσκολη την επανάληψη των διερευνητικών συνομιλιών.

Η δήλωση της εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδοκιμάζουν την ανακοίνωση που εξέδωσε η Τουρκία στις 11 Οκτωβρίου σχετικά με την ανανέωση της τουρκικής ερευνητικής δραστηριότητα σε περιοχές όπου η Ελλάδα διεκδικεί δικαιοδοσία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ανακοίνωση της Τουρκίας αυξάνει μονομερώς τις εντάσεις στην περιοχή και περιπλέκει εσκεμμένα την επανάληψη κρίσιμων διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ, της Ελλάδας και της Τουρκίας.

Ο εξαναγκασμός, οι απειλές, ο εκφοβισμός και η στρατιωτική δραστηριότητα δεν θα επιλύσουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Προτρέπουμε την Τουρκία να τερματίσει αυτήν την υπολογιζόμενη πρόκληση και να ξεκινήσει αμέσως διερευνητικές συνομιλίες με την Ελλάδα. Οι μονομερείς δράσεις δεν μπορούν να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη και δεν θα παράγουν λύσεις που θα έχουν διάρκεια».

The U.S. deplores Turkey's announcement of renewed Turkish survey activity in areas where Greece also asserts jurisdiction in the Eastern Mediterranean. We strongly urge Turkey to end this calculated provocation and allow exploratory talks with Greece. https://t.co/Oc8zyJssj6

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) October 13, 2020