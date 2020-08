Συνεχίζει το μπαράζ επαφών του ο Ν. Δένδιας

Με αμείωτη ένταση συνεχίζει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας τις επαφές που έχει προκειμένου να προβάλει τις ελληνικές θέσεις σχετικά με τα όσα διαδραματίζονται στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο αυτό, τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, γερουσιαστή Τζιμ Ρις (Jim Risch) είχε απόψε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της συνομιλίας τους βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η τουρκική παραβατικότητα, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

In phone call, FM @NikosDendias & @SenateForeign Chairman @SenatorRisch discussed dvpts in #EasternMediterranean w/ focus on Turkish illegal actions/Τηλ. συνομιλία ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με Πρόεδρο Επιτροπής Εξωτερ. Υποθέσεων Γερουσίας ΗΠΑ-εξελίξεις σε Αν.Μεσόγειο, τουρκική παραβατικότητα

